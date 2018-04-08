神農結合小農！新農匯搭起產銷平台

2018年04月08日 13:06 中時 吳敏菁

神農結合小農！彰化縣花壇鄉新農匯開張，彰化縣長魏明谷表示，以行動支持在地農民。（吳敏菁攝）

神農結合小農！彰化縣花壇鄉新農匯開張，結合農創市集、農創學院、晴耕好農、農入生活等，展售行銷在地相關農產品。將農產的創新、創意、創業，結合到平台，透過農業體驗館，從農產到餐桌，結合整個農場、工廠、商場。

彰化縣長魏明谷表示，以行動支持在地農民，新農匯市集的開幕，看到一群人透過市集，讓傑出農民與小農結合一起，慢慢將據點擴大，也讓農民在生產過程中能更懂得行銷，藉由這個平台讓大家可以看到農民辛苦的成果，也歡迎大家前往選購優質農產。

魏明谷說，台灣農民的生產與栽培技術，可以說是世界頂尖，彰化縣有許多曾獲神農獎，以及許多傑出農民，希望合，讓技術能夠傳承，農產品永續經營，特別是在農產品的行銷過程中，通路的建立也很重要，不僅可以減少中間過程的剝削，增加農民收入、改善農民生活。

艾農生物科技有限公司榮譽農夫李振輝表示，台灣農業在世界上享有知名度，但是以往都是以小農的經營模式，造成現在的農業發展並不是很理想，缺少一個平台，透過縣府團隊推廣農創學院的政策之下，推動產業資源整合，希望將農業發展的三創產業－創新、創意、創業，結合到平台上，因此成立農業體驗館，從農產到餐桌，結合整個農場、工廠、商場三個部分。

(中時)