PUMA螢光夜跑 明星、萬名跑友酷炫「放閃」

2018年04月08日 13:02 中時電子報 林宋以情

2018 PUMA螢光夜跑台北站。(公關提供)

不想白天起個大早，第十二屆PUMA螢光夜跑台北站讓你越夜越美麗。7日大佳河濱公園超過萬名跑友，以及超過20位藝人熱情響應，運動模範夫妻檔劉雨柔、老公黃育仁，「肝病防治大使」郭子乾特地參與獻愛心挑戰21K，以酷炫的螢光裝扮及亮眼的燈光效果點亮台北的夜晚。

運動模範夫妻檔劉雨柔、黃育仁，帶著職業格鬥選手團隊余至誠、陳浩賢、廖日宏一同參加，兩人平時靠運動培養感情，一起練格鬥，感情越練越濃密，劉雨柔也在現場展現招牌性感魔鬼身材，增添夜跑一大亮點， 兩人一同螢光放閃，連袂參加5K賽程，甜蜜蜜的模樣羨煞在場眾人。

今年PUMA螢光夜跑持續關心公益，再次與財團法人肝病防治學術基金會合作，活動當日特別邀請年度肝病防治大使郭子乾，和跑友宣導透過規律的慢跑與各種有氧運動提升自己的身心健康。

夜跑現場星光熠熠，何潤東老婆 Peggy林姵希代夫出征，率領由老公執導的新戲「翻牆的記憶」演員群，藝人阿喜、盧學叡、高賢齡、加賀美智久、吉雷米等也共襄盛舉，PUMA螢光夜跑現場星光雲集。

今年完賽獎牌及賽事紀念品全面升級，完賽獎牌加入3D視覺設計，活動現場也延續受到跑者喜愛的跑者姓名牆，以可拆卸式姓名牌與完賽獎牌合成的「組合式個人姓名完賽獎牌」，帶給跑友最酷炫且最具紀念價值的賽事紀念。

(中時電子報)