批柯文哲帳戶匪夷所思 姚文智：有疑問你來告我！

2018年04月08日 13:31 中時 郭建伸

台北市長柯文哲近日遭質疑2014年選舉期間的政治獻金申報有問題，甚至私會企業家，柯昨則揚言「2018年有膽的全部都公開選舉帳戶」。對此，有意參選台北市長的綠委姚文智指出，柯的政治獻金收入有1億4千萬元，但其營利事業捐贈收入僅有864萬，佔全數募款經費6%，其中上市公司只有一家捐贈36萬元，根本是匪夷所思的帳目。姚更直言，「若柯市長有疑問，你來告我！」

姚文智說，過去每次選舉都是按照《政治獻金法》申報，以各黨派立委、市長經驗而言，若募款到3000萬元以上，至少有20家上市公司捐贈，柯的政治獻金上億元，理應要有90家；柯文哲或許會說都是社會大眾的小額捐款，即便打5折，理應要有45家上市公司捐款，但仍有45家。

姚也指出，週刊報導柯文哲所有的政治獻金收入有1億4千萬元，但營利事業捐贈收入僅有864萬，佔全數募款經費6%，其中上市公司只有一家捐贈36萬元，形容是「九百牛分之一毫」，根本是匪夷所思的帳目。

姚也說，當年柯文哲把帳目公佈清楚、選前一個月不收款，外界把柯的舉動當作聖人，但後來才發現選前跟很多財團見面；到底有沒有跟頂新集團、遠東集團董事長徐旭東會面，甚至涉及捐款，呼籲柯把所有私下與企業會面或捐款都公佈。

姚文智也酸，不是說有面對媒體把帳戶貼在牆上就比較清廉，未來柯文哲要每月、每週、每日公佈，他都願意奉陪；若柯對他的說法有疑，也可以去告他。

(中時)