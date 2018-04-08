MLB》手感加溫中！一朗本季首度連兩場敲安

2018年04月08日 13:32 中時電子報 蔡銘仁

44歲的鈴木一朗較晚投身水手春訓，近期上陣，狀況似乎有越來越好的趨勢，水手今(8日)再跟雙城交手，一朗擔任先發8棒左外野手，貢獻2支安打、跑回1分，水手此役打線爆發，全隊揮出12安，終場11比4贏球、中止二連敗，一朗連兩場上陣敲安，是本季頭一遭。

水手到雙城主場做客，前役打線熄火2比5輸球；此役他們打擊回溫，靠凱爾希格(Kyle Seager)轟2分炮領軍，前5局打完就取得5比0領先。到比賽後段，雖雙城6下得3分，兩隊僅剩2分差，不過水手第8和第9局再發威，攻下6分擴大差距，奠定勝基。

水手靠四波攻勢打進11分，其中1分是由一朗在5上跑回；該局一朗率先敲安，隨後推進到三壘，並靠迪戈登(Dee Gordon)安打回壘得分。連同這1安，一朗這場比賽3打數2安，賽前打擊率只有1成88的他，賽後打擊率升高到2成63。

一朗前次單場敲出2支安打，是在美國時間3月31日對印地安人，該役他4打數2安，跑回1分，隨後連2場熄火；這場比賽敲2安，對他是個好兆頭，因為這是他本季首次連續2場敲安。一朗賽後生涯安打數增加到3085安，距安打榜上排第21溫菲爾德(Dave Winfield)3110安，還差25安。

(中時電子報)