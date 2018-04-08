境內外汙染接棒影響 西半部未來一周空品不佳

2018年04月08日 13:43 中時 楊騰凱

大陸冷氣團減弱，境外沙塵影響趨緩，環保署表示，今上午空氣品質多逐漸恢復正常，僅少屬外島仍受境外汙染影響，下午起大環境風向從東北風轉偏東風，西半部擴散條件將變差，使境內汙染物累積，本周中部以南空品恐陷紅害，至14日才有望改善。

環保署指出，根據氣象局氣象資料顯示，今日白天起大陸冷氣團減弱，天氣型態將轉為穩定，西半部地區晚間起風速逐漸轉弱，導致擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏的空氣品質為對敏感族群不健康的「橘色警戒」。馬祖及金門則因中國大陸東南沿海汙染物影響，空品同樣為「橘色警戒」。其餘北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「普通」等級。

環保署表示，至4月13日前，大環境風場為偏東風轉南風，各地天氣型態大多為多雲到晴，西半部地區處於背風面，天氣穩定、擴散條件不佳，細懸浮微粒容易累積，此外，由於白天溫暖，紫外線指數偏高，午後也容易有光化反應使臭氧濃度升高，空氣品質將為「橘色警戒」，甚至是對所有族群不健康的「紅害」等級，預計要到14日鋒面通過及東北季風影響，空氣品質才會有改善。

此外，台灣健康空氣行動聯盟質疑，昨日境外沙塵暴來襲，雲林台西測站的空汙呈現危害破表的「褐爆」等級，同樣位於雲林的崙背測站卻搞神隱，超過24小時沒有提供監測數據警示民眾，政府簡直是失能。環保署回應，崙背測站前日起數據中斷，是因站房電力異常跳脫所致，當天即緊急通知維護人員緊急查修，昨日下午2時已完成修復，恢復數據展示。

環保署提醒，春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，請民眾隨時利用「空氣品質監測網」或「環境即時通」手機APP查詢最新空氣品質變化，強化個人防護。

(中時)