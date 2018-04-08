陸重學歷 台生就學經驗談 要念就念名校

2018年04月08日 14:23 中時電子報 楊幼蘭

又到了升學旺季，對岸加大吸納台生力度，許多台生在多方考量下，紛紛赴中國大陸念大學。

據中央社報導，中山女高畢業的鄭茹心在105年度學測拿到68級分，雖然能申請到台大，但進不了熱門的商學院，因此她在準備指考的同時，也跨海申請上海名校。

如今鄭茹心是上海交通大學安泰經濟管理學院二年級生，這所院校在《英國金融時報》（Financial Times）2017年全球MBA排行榜名列第34名，可是台灣卻沒有任何大學擠進前百名。

而建國中學畢業的王裕鈞在105年度學測拿到70級分，但還是與台大的理想科系擦身而過。現在他就讀中國人民大學財政金融學院二年級，而人大在中國大陸是公認的金融專業首強。

另一方面，武陵高中畢業的賴柏翰去年學測不理想，拿到65級分，距離他屬意的醫學院最低門檻72級分有段差距。於是他在準備指考的同時，也向上海各大學醫學院遞出申請，最後如願進入上海同濟大學醫學院臨床醫學系。

而上海交大，中國人大與上海同濟都是中國大陸頂尖的「985工程」名校，拜學測成績可免試申請，以及政策釋出台生名額之賜，鄭茹心，王裕鈞與賴柏翰獲得錄取後，最後都放棄指考選擇登陸，目前他們也都想要畢業後留在大陸發展。

在比台灣更重視學歷的中國大陸，從985一流名校的畢業學生到處都有人搶著要。鄭茹心說，上海交大在大陸是10大名校之一，找工作條件好，實習機會更多，許多大一生就能申請進入外商公司實習。

此外，台生就讀陸校還有專屬的「台灣學生獎學金」可申請，大學本科生獎學金原本最高每學年有人民幣5,000元（約2.3萬台幣），最少3000元（約台幣

1.4萬台幣）；去年11月，中國大陸教育部又追加為4000到8000元（近2-4萬台幣），而且還保證至少30%的台生可拿到獎學金，名額共有2900個。

在中國大陸，學費普遍比台灣便宜，大學一般科系每學期5,000元（約2.3萬台幣），醫科6,000元（2.8萬台幣）。校內住宿費更是低廉，上海交大、同濟大學4人一間的宿舍一年只要1,200元（5,600台幣），而中國人大6人一間的宿舍只要900元（4,200台幣）。

中國大陸名校學生競爭壓力大，圖書館幾乎天天座無虛席，台生赴陸後體會到大陸的同儕環境和台灣明顯不同。圖為山西省太原市圖書館，考生專注複習準備考試的畫面。（中新社）

台生指出，北京、上海的校外消費已經比台北高，但校內很便宜，一餐常常10元（約46台幣）就能打發。他們平均每月的生活費在2,000至3,000元（9,300-1.4萬台幣）之間，跟在台灣差不多。

中國大陸從今年起，開放學測均標以上的台生就可免試申請陸校，預期進軍大陸的台生勢必增加，但是一流大學的名額競爭勢必也更激烈。

對此，鄭茹心說，尊重台生的個人選擇，但她個人認為，如果來大陸進不了一流大學，實質意義可能不大。「好學校都挑人、挑分數，67級分就進不了上海交大商學院；若要進醫學院，至少要72級分。畢業後，企業也是挑學校的。」

過去曾有台生以67級分申請進入最頂尖的北京大學，但王裕鈞指出，北大現在沒有70級分以上是進不去的。賴柏翰也表示，同濟大學雖然62級分以上就可申請，但至少也要65級分才進得去。

台生建議，想要申請大陸學校的學弟妹，現在就可以開始規劃要申請哪幾所大學，如果沒要放棄台灣學校，要注意避開兩邊的面試時間，以免衝突。他們強調，到大陸唸書一定要先做好心理建設，因為對岸競爭激烈，不像台灣相對輕鬆。鄭茹心說，上海交大的陸生都是來自各地的頂尖學生，他們大多各唸各的，好像沒怎麼讀，也都考很好，對台生造成很大的壓力。

賴柏翰也坦言，唸得很辛苦，「這裡的數學、物理、化學超前台灣有相當程度，所以老師基本上都當學生會了，上課進度很快、課程很緊。」

王裕鈞、鄭茹心都表示，大陸數學程度比較高深，台生普遍跟不上進度。王裕鈞指出，中國人大校方也注意到這個問題，今年開始將會特別加開輔導班。

鄭茹心並指出，大陸學校對學業要求高，成績不容易拿高分。而拿不到高分，不利未來申請研究所。據她了解，上海交大約有1/3的台生因為種種原因，並沒有讀到畢業。

在陸台生說，雖然住宿都跟陸生一起，平日也多都跟室友互動，同學也大多不會因為你是台生就另眼看待，但在大陸唸書，還是會在校園感受到自己跟一般陸生不同。例如，行政部門、老師對台生的態度還是有差別；很多實習機會，唯有加註收台生的才能申請等等，「難免偶有挫折」。

一名台生還建議，在大陸唸書，最好還是避開敏感的政治話題與共產黨訊息。

王裕鈞才剛剛在北京熬過多年來最冷的冬天，雖然室內供暖，但人大的宿舍沒浴室，要冒雪跑到對面的公共澡堂，回來都一頭雪，也變成「冰花男孩」。

他說，雖然在一線城市差別不大，但大陸的生活環境還是不如台灣舒適，唸書卻要加倍努力，這是台生登陸之前需要先想清楚的。

(中時電子報)