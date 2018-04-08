破窗大盜落網 失業男為車貸鋌而走險屢犯案

2018年04月08日 14:42 中時 程炳璋

陳嫌專門擊破車窗，再潛入行竊車內財物。（程炳璋翻攝）

台南市善化區最近出現破壞車窗、竊取財務大盜，多部車輛因此遭殃，光修窗就需花數千元，甚至比車內損失的財物更多，警方逮獲涉案的陳姓男子，他到案後供稱因失業沒錢繳車貸才橫生歪念，遭依照竊盜、竊盜未遂與毀損函送偵辦。

21歲陳嫌家住學甲，過去曾當水電學徒，知道可以利用五金行販售的簡單工具，破壞汽車車窗，再潛入車內行竊。

陳嫌習慣在善化區無人看管的停車場找尋作案車輛，先破窗，再進入察看有無財物可拿，當地不少汽車因此遭殃受損。不少車主氣憤，車內財物沒被偷，反而修車窗的錢則要3000元至4000元。

陳嫌日前在善化區大成陸橋下將一輛白色自小客車副駕駛座車窗擊破，但他擔心玻璃破裂聲過大，會引起附近民眾報案，沒下手就逃離現場，倒楣的車主損失維修車窗費2070元。

陳嫌毀損車窗上癮，想起在擔任保全工作期間，曾與某同事有過口角，他懷恨在心，到同事停車處，同樣用破車工具「洩恨」，剛好看到車內放有零錢，隨手竊走90元後零錢逃逸，車主因此維修車窗花了3500元。

善化派出所警員調閱相關資料，查知陳嫌作案車輛，通知他到案，陳嫌坦承犯行，承諾賠償被害人損失，但他目前待業中，靠四處跟朋友借錢度日。

陳嫌去年底剛貸款購買1部二手汽車，深怕繳不出車貸，才會興起歹念，全案偵訊後，警方依竊盜、竊盜未遂、毀損將他函送偵辦。

(中時)