狄鶯救子》孫安佐接受警方精神鑑定 邱彰：他精神不濟

2018年04月08日 14:39 中時 林淑娟

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐恐嚇威脅案引起各方討論，律師邱彰8日在臉書分享大陸留學生因類似案件被遣返的新聞，認為「案情跟孫安佐類似，這位學生也是因為精神被遣返」。她也透露，目前小鎮的警方在為孫安佐做過精神鑑定後，認為孫安佐精神不濟。而聯邦層級的國安局表示沒時間來翻譯孫安佐電腦及手機裡的中文，ㄧ言以敝之，就是該案太小，聯邦不介入，留在當地審理。

對於部分網友力拱邱彰擔任孫安佐律師，邱彰也在臉書中表示，小鎮裡大家認識大家，小律師就可以處理，「像我這種大律師，只有上到聯邦層級才能上手，此案對我而言就很無趣。最近有部奧斯卡得獎的影片 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 說明了美國的小城故事也多。等狄鶯回來後，命令她唱給大家聽。」

邱彰在臉書引述《新唐人》等當地媒體關於「買槍被捕 雪城留學生遣返中國 疑似策畫校園屠殺」、「紐約中國留學生預謀購槍襲擊，被開除遣返」等報導，內容指出一名在紐約州雪城大學讀書的22歲大陸留學生詹小騰（Xiaoteng Zhan，音譯）持有美國合法學生簽證，於3月12日到一間槍店向老闆表示想購買一把AR-15突擊步槍。當老闆表示無法在紐約州購買AR-15步槍後，詹又詢問是否有能裝多發子彈的獵槍？老闆覺得十分可疑，拒絕向他出售槍枝後報警。

警方搜索後發現詹的家中發現多種彈藥、槍托、瞄準器等物品，不過並沒有發現槍。由於僅試圖購買槍本身並不構成犯罪，因此沒有對他開出逮捕令。但雪城大學則在接報後及時將詹小騰開除。警方也在詹小騰與同學的聊天紀錄中發現他曾揚言「我買槍的原因不是為了打獵，我可能會做一些極端的事。」並發現詹之前在兩家機構接受心理治療，曾談論過酗酒、自殺等言詞，證據足以讓詹小騰被送進精神病院，但美國政府還是決定遣返回中國。

●邱彰臉書全文

強龍不壓地頭蛇，是真理

沒想到狄鶯這麼紅, 我的原意只是寫自己的臉書，自娛ㄧ番，沒想到被她拖累，跟著火紅了好多天，什麼甜酸苦辣的貼文都出現了。

目前小鎮的警方在為孫安佐做過精神鑑定後，認為孫安佐精神不濟。而聯邦層級的國安局表示沒時間來翻譯孫安佐電腦及手機裡的中文，ㄧ言以敝之，就是該案太小，聯邦不介入，留在當地審理。

小鎮裡大家認識大家，小律師就可以處理，像我這種大律師，只有上到聯邦層級才能上手，此案對我而言就很無趣。最近有部奧斯卡得獎的影片 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 說明了美國的小城故事也多。等狄鶯回來後，命令她唱給大家聽。

臨別依依，請注意我的臉書只接受誇獎、讚美、拍馬屁的貼文，多多益善，其他一律刪除，沒有例外。

(中時)