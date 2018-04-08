蔡英文如何才能讓大陸相信？ 李建榮這麼說

2018年04月08日 14:39 中時電子報 丁世傑

中國國民黨中評委、圓山飯店前董事長李建榮接受中評社訪問時表示，蔡英文上任後，不再主持、參加和孫中山及開國有關等紀念活動，讓外界認為民進黨確實走向台獨。兩岸若要復談，可能要清楚表達憲法領土範圍，要讓大陸相信蔡政府不是推動台獨。

根據中評網8日報導，李建榮表示，2005年國民黨連戰主席「和平之旅」到2008年吳伯雄主席正式啟動國共兩黨互動平台，馬英九執政的2008年到2016年520的8年間，兩岸執政黨因為有「九二共識」的共同政治基礎，很多政治難題逐漸化解、突破。

李建榮強調，即使蔡英文不承認九二共識這四個字，至少馬英九政府，胡錦濤、習近平的政府，美國小希希、歐巴馬的政府都認了九二共識是符合三方的利益，所以現在的問題是兩岸對於九二共識的內涵沒有政治互信基礎。

李建榮指出，蔡英文說「維持現狀」，又說要承續國民黨政府時代談判所有兩岸的協議，但所謂的「現狀」在過去兩年中有太多被打破，蔡嘴巴不講台獨，卻有太多政策、作為都是在走漸進台獨的路，對於和孫中山開國有關、長期以來的一些紀念活動，蔡英文都不再參加、不再主持。

他舉例，一是蔡英文上任後，總統府例行的國父紀念月會停辦了；二是開國紀念日、元旦的中樞紀念典禮的元旦講話都取消了；三是馬英九率五院院長在3月12日中樞紀念植樹活動植樹，紀念、緬懷孫中山創立中華民國的艱辛，彰顯十年樹木百年樹人的精神，但去年植樹節由副總統陳建仁代表，今年變總統府副秘書長姚仁多代表。

李建榮說，其他如農曆除夕講話沒了；邀請台獨精神領袖史明一起出席除夕夜的團圓飯；大幅刪改歷史課綱教材、大刪古文課文等作法，當然讓人認為民進黨確實在走台獨的道路。光是靠中華民國憲法和兩岸人民關係條例太過於空泛，若要讓海基、海協重新復談，可能實際上要清楚表達憲法的領土範圍、要讓大陸相信蔡政府不是推動台獨。

(中時電子報)