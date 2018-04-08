大甲五十三庄武術匯演 各路高手以武會友

武術界新生代精英盡出，東陽國小出動大鼓隊，隆隆鼓聲響徹雲霄。（王文吉攝）

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海線武林高手大展獅陣及鼓技，吸引民眾駐足觀看。（王文吉攝）
學童登台「弄獅」，動作精準到位，博得現場民眾如雷掌聲。（王文吉攝）

大甲五十三庄武術傳奇活動「鼓藝、武藝、獅藝大匯演」及台中市內台灣獅競賽8日於大甲火車站前廣場熱鬧登場，各路高手輪番操練獨門兵器及拳腿套路，另有多所小學及社會人士以武會友，各隊紛紛使出看家本領，大展獅陣及鼓技，現場熱鬧非凡，吸引民眾駐足觀看。

大甲五十三庄八大武館系統菁英盡出，以精湛的舞獅、鼓藝及武術等競演，博得現場民眾如雷掌聲，東陽國小等11間學校的舞獅、鼓藝、武藝隊也受邀帶來精采匯演，台中市議員吳敏濟、李榮鴻等人到場觀賞，氣氛熱烈。

運動局長王慶堂表示，「大甲五十三庄」涵蓋大甲、大安、外埔三個地區，為國內的「武術重鎮」，至今仍保留八大武館系統，實屬不易。藉由今日活動，宣揚地方的傳統武藝、獅藝、鼓藝的文化特色，傳承傳統武術精神。

五十三庄傳統國術舞獅技藝委員會表示，八大武館包括欽習堂、振興社、金勝堂、忠義堂、玉麟堂、麒麟堂、集英堂及義虎堂等，當初是為了護衛鄉里而成立，後來參與大甲媽祖遶境護駕，發展出舞獅文化，陣容一年比一年盛大，八大武館為傳承武藝文化，派武師到學校開設舞獅、武術等社團課程，向下扎根。

(中時)

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