AIT新址落成誰訪台？ 葛來儀稱北京擔心的是這件事

2018年04月08日 14:48 中時電子報 丁世傑

專研兩岸關係的美國學者葛來儀日前表示，她預期美國在台協會（AIT）台北辦事處新址落成時，美國總統川普政府應會派出部長級官員代表團訪台，但不會是國務卿或國防部長。

根據中央社報導，華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）4月3日舉行兩岸關係研討會，葛來儀和史汀生東亞事務主任之一的孫韻聚焦討論「台灣旅行法」生效後，兩岸間及美、中、台三邊關係的可能發展，葛來儀作上述表示。

葛來儀說，她完全預期AIT台北辦事處內湖新址6月啟用時，川普政府應該會派出有閣員層級官員的代表團訪台，但應不會是國務卿或國防部長。她個人認為，川普政府不會刻意為了挑釁北京，而派出高層級官員訪台。她笑說，川普政府內閣部長變化太大，常一轉眼又有換人消息，屆時還有哪些部長在任，可能也關乎川普政府能派哪一位部長去台灣。

葛來儀說，就她了解，中國其實並不在乎哪位美國官員訪台，北京擔心的是台灣的元首及國防部長、外交部長訪美。她說，儘管「台灣旅行法」文字的表述，對美國行政部門不具強制力，是表達「國會意見」。在沒有這法律前，美台高層官員互訪及台灣的總統入境美國，都在一些情況下發生過，但無論如何，川普選擇簽署生效，對美台關係而言，標記出重大新方向，很具「象徵性」。

(中時電子報)