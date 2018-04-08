外婆失智不是老化！ 名醫說服家人多年才被接受

老人失智初期出現怪異行為，常被誤以為是老化。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

老年失智的狀態是什麼？有時連名醫及早發現，也無法讓家人理解！台北精神科名醫方俊凱表示，20多年前外婆個性行為驟變，他評估可能是失智初期，但整個家族成員難以接受，認為只是一般老化。他說，當年大家對失智症認識不多，自己雖身為主治醫師，卻因晚輩身份，沒能讓家人相信外婆生病了。

聯合報報導，台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，當年外婆被發現失智的過程，一路被家人認為只是老化，直到出事時才接受外婆已失智的事實。

方俊凱說，外婆個性獨立、喜愛助人，20幾年前卻突然出現忌妒、妄想徵狀，甚至懷疑同住的外公暗戀其他女人，有時半夜不睡覺，還在房間搬動家具布置、幻想孫子即將來住。有時問她，「剛剛我們去吃了什麼？」、「剛上任的台北市長是誰？」應能作答的問題也會說錯。

方俊凱當時是精神科主治醫師，他綜合研判外婆不尋常的行為舉止，可能是罹患初期失智症，但告知母親、舅舅不被接受。方俊凱說，「一般的老化個性不會變，頂多更堅持、更固執一點點，但失智症不一樣。」除了記憶問題，還會在個性、思想、情緒、言語或行為表達上出現巨大轉變。

方俊凱說，一直到2001年納莉颱風來襲，外婆突然走失，在大雨中滑倒，造成腰椎粉碎性骨折，家人才願意相信，外婆真的失智了。從79歲被確診失智到91歲過世，12年來外婆的病情一直起變化，家族成員必須不斷溝通、磨合。

接受家人失智，其實並不容易，但方俊凱想提醒大家，失智症是不可逆的疾病，懷疑老人家有症狀，一定要及早求醫，經由適當治療，延緩惡化。另外，照顧者千萬不要一個人苦惱，用孝順、不孝順框架綑綁自己，要善用醫院、失智症協會等資源，獲得照顧上的協助。

(中時電子報)

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