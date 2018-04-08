維珍太空船2號首度火箭飛行 並成功超過音速

2018年04月08日 15:11 中時電子報 江飛宇

維珍銀河公司(Virgin Galactic)在4月6日進行了太空船2號(SpaceShipTwo)的的首次動力飛行，並且成功超音速，達到1.87馬赫。這次測試的成功，使該公司推動的簡易商用太空旅行，邁出關鍵的一步。

大眾機械(popularmechanics)報導，的這艘名為團結號(VSS Unity)的太空船，在過去一年多的測試過程中已完成了7次無動力的的滑翔測試，終於得到氣動力外型的安全保證，因此今次可進行火箭動力飛行。團結號揹負在母機白騎士2號(WhiteKnightTwo)從加州莫哈韋沙漠(Mojave Desert)起飛，達到離地面14公里時抛下，然後團結號首次點燃火箭發動機，以仰角80度的姿態向上爬升，火箭燃燒了30秒，極速達到1.87馬赫，並且將團結號推送到離地表26公里的高度。

在火箭燃料燒畢後，飛行員馬克•史塔基和戴夫•馬基將團結號的機翼轉至與機身達到60度角，增加機翼與空氣的接觸面，這是太空船2獨特的返回姿態，被稱為「羽毛系統」( feather system)，也就是類似羽毛球那樣速度不快的飄落。

不過這個姿式還會再改變，在飄落到離地面大約15公里時，機翼再次轉為水平，準備滑翔返回模式，並且拋棄了機腹的氧化劑槽，啟動機輪讓在它在莫哈韋沙漠的跑道上著陸落。這次測試非常成功，整個飛行過程，包括點然火箭發動機燃燒期間，以及從亞音速到超音速轉換期間的性能數據都相當重要，是後續的測試的重要指標。

維珍銀河公司在測試成功後發布新聞稿，他們表示，這是自2014年10月31日第一艘太空船2號，名為企業號(VSS Enterprise) 發生致命墜毀事故以來，第一次以自主動力飛行，證實了太空船二號設計的可行性，在立下1維珍銀河的太空旅行計畫的新里程碑。

太空船2號首開動力的測試影片

在2001年，美國航太總署向外廣開英雄帖，希望各企業設計自各自的太空船飛行，誰能達到離地面100公里的太空與地球邊界的卡門線(Kármán line，此高度的空氣太稀薄，已無法提供飛機浮力，因此是太空高度的最低標準)即算勝利，最終是由英國維珍企業的太空船1號(Spaceship one)取得大獎，這也開始了維珍企業進行商用太空船的起始。現在太空船1號陳列在航太博物館，表示商用太空旅行的開端。

不過太空船1號只有2人乘座，無法商用運輸，到了2009年，維珍企業推出體型更大，可以乘坐8人(2名駕駛6名乘客)的太空船2號，並將首艘命名為企業號，可是它卻在2014年的測試中，因為飛行員操縱失誤而導致墜毀，之後維基集團必須更確定它的安全性，所以在過去幾次試飛，皆以滑翔為主。

太空船2號在高空的的返回姿態，機翼上折稱為羽毛球系統(圖/維珍銀河)

不過更重型的太空船2號，最大的升限僅到80公里，因此在技術上，它仍不算是太空船，只能算在次太空區域飛行，然而乖客仍可以清晰看的地球曲率以及無垠深遂的繁星，並且在回程時可以體會2分鐘的無重力狀態。

準備返回跑道降落的太空船2號,機翼又回復水平。(圖/維珍銀河)

雖然在可預見的未來，太空船2號的行程不算真正意見的太空旅行，但許多人仍然向維珍銀河預訂次太空飛行的機票，畢竟它是所有商用太空計畫中最便宜的，大約20萬美元即可。其中今天的超音速，標誌著未來太空船2號的動力飛行測試時間越來越長。如果其餘的飛行測試順利進行，很可能就能簡單的來一趟類太空之旅。

(中時電子報)