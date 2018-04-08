歌仔戲融合越南味 唱出美麗新世界

嘉義新麗美歌劇團團主張芳遠及其越配阮安妮（照片者）近年導入越南元素，讓歌仔戲走出不一樣風格。（新麗美歌劇團提供）

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中時
翁聖勳
新麗美歌劇團多次受邀廟會表演。（張伊珊攝）
嘉義新麗美歌劇團近年在劇碼及用樂加入越南元素，令人驚艷。（新麗美歌劇團提供）

嘉義新麗美戲劇團成團超過60年，12年前由第三代團主張芳遠接手，與越籍配偶阮安妮將中國道地傳統戲曲加入越南當地音樂及故事，讓極富本土特色的野台戲多了國際味，不僅多次受邀外交部演出，日前更登上台灣燈會舞台，也讓台灣國寶文化走出不一樣的風格。

「我身騎白馬，走三關。我改換素衣，回中原。」民眾朗朗上口的歌仔戲曲碼，編寫自「薛平貴與王寶釧」的愛情故事，也是歌仔戲中台灣民眾再熟悉不過中國傳統愛情戲碼，然而過去大街小巷時而可見的歌仔戲場景，也隨著大時代的變遷，逐漸式微。

張芳遠說，戲團傳承自父親及祖父之手已經走過半世紀，極具台灣精神的野台戲，也是最道地的表演藝術，雖然曾有過輝煌的過去，但隨著時代的改變，若不轉型也只能被迫蕭條。

12年前他認識太太阮安妮，當時的她來自越南國家馬戲團成員，兩人突發奇想將越南本土音樂及當地傳奇故事編寫入劇本，再用台語歌仔戲的方式呈現，故事中的橋段及用樂讓觀眾頗感新鮮，意外激盪出火花，接受度頗高，曾多次受邀到外交部或其他公單位演出，日前更登上台灣燈會舞台，演出越南傳奇故事「還劍湖」，不僅驚豔四方，也讓人看到歌仔戲的樂聲，加入越南當地元素，更呈現出不同風貌。

(中時)

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