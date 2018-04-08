10歲童尿急衝馬路 被撞飛畫面驚人幸無大礙

男童衝出時只看左邊與後方，未察覺右邊疾駛而來的廂型車。（翻攝自YouYube）

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中時
碰撞的一剎那。（翻攝自YouYube）
摔飛倒地。（翻攝自YouYube）
箱型車主趕緊過來救人。（翻攝自YouYube）

黃姓民眾7日在YouTube網路，貼上其車用行車紀錄器6日所拍到的交通事故影片：1名男童在鹿谷鄉投151線某便利商店前橫跨馬路，因只顧著看左邊與後方就往前衝，遭到右側疾駛而來的箱型車擦撞摔飛，引發網友討論、批判家長沒教好小孩正確的過馬路觀念。

據悉，該男童姓楊、10歲。鹿谷分駐所與消防分隊轉述，男童是在6日與家人到鹿谷一帶遊玩，下午3點多返程時因為尿急，媽媽把車停在商店前，讓他到對面的加油站上廁所，不料卻發生上述事故；所幸只有頭痛、暈眩及腳痛，送醫後無大礙。

楊母強調有叮囑孩子要小心過馬路，但影片中顯示，他邊跑邊往左邊及後面看，右邊對向車道剛好有輛箱型車疾駛而來，箱型車駕駛雖避免掉正面撞擊，但也難逃擦撞。

剛好錄到全程畫面的黃姓民眾以《令人心痛的車禍意外—千萬別讓孩子獨自過馬路！》為題，將影片貼上網。有網友批評說：「為啥不教好如何正確的過馬路 ？」也有人讚美司機：「閃得快，不然這正面下去肯沒命 。」

警方轉述箱型車駕駛人說法，指其發現學童衝出時雖盡力打方向盤閃避，但右側有變電箱和加油站，實已無空間可躲，當車側碰撞到小朋友時，立刻下車關心傷勢並扶到路邊等待救援，他誠心祈求小朋友平安沒事。

警方與消防隊表示，男童因為頭昏、頭痛、腳痛送醫，擔心有腦震盪需留院觀察；家屬表示將等孩子情緒平穩後，再回鹿谷向警方說明。

(中時)

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