買現切水果噴1500元 擺攤過的他歎：士林夜市唯一的痛

2018年04月08日 15:33 中時電子報 簡怡欣

墾丁高物價議題延燒，台北的士林夜市現切水果攤再掀討論。有韓籍消費者近日在士林夜市買水果失血噴1,500元，引發各地水果攤商直呼誇張。過去士林夜市水果消費糾紛頻傳，有曾在士林夜市擺攤過的台北市議員擬參選人今日指出，「這些水果攤在士林夜市有8攤以上，是(士林夜市)唯一的痛」。

士林夜市是國內外觀光客玩台北必訪景點，台北市議員擬參選人王奕凱今日稍早在臉書表示，士林夜市水果攤問題早就不是第一次，業者就是算準國外觀光客對台灣水果的美好印象，所以才敢針對國際觀光客下手，敲竹槓的方式就是把100g30元的「100g」顏色用淡。

他說，士林夜市多數人對此也很無奈，雖然夜市還有很多問題待改善，但是一直都有做良性的改善；不過，「水果攤的問題，真的是唯一的痛」，因無法可管，「我們真的沒有更多的辦法了」。

他指出，雖然過去北市府市場處引進自己的平價水果攤對應，但在士林夜市買水果的消費者多是外國觀光客，以致不是所有外國人都能掌握相關訊息。他認為，如果真的要解決，應該是請那些賣高價水果的攤商在標示上要更清楚，以及相關人員定期檢查，才有可能改善。

有網友留言回應，「說個笑話：市場機制」、「把『士林夜市』換成『墾丁大街』，把『水果攤』換成『滷味攤』」。另有網友說，現在外國朋友來也都改推寧夏夜市、南機場夜市、通化夜市，或建議到基隆廟口、台南等地方，不願到士林夜市被當肥羊宰客、讓對方壞了印象。

(中時電子報)