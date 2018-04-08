影》太扯了！ 太空人隊靠內野高飛再見安打獲勝

太空人隊布瑞格曼靠內野高飛再見安打樂歪。(美聯社)

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中時電子報

再見安打百百種，但太空人隊布瑞格曼（Alex Bregman）或許沒想到，10局下一支內野高飛球也能形成再見安打，8日幫助球隊1比0擊敗教士隊延長賽勝出。

意外建功的布瑞格曼說，「我以為我錯過了，我應該狠狠擊出去。」但事情發生出乎布瑞格曼料想之外。

10局下太空人隊麥坎（Brian McCann）無人出局率先擊出安打上壘，費雪（Derek Fisher）上場代跑並盜向二壘成功，兩出局後，布瑞格曼擊出內野高飛球，只見一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)往本壘跑卻衝過頭，球落在他後方，太空人隊休息區和全場球迷歡聲雷動，荷斯莫則懊惱落寞離開。

跑回致勝分的費雪表示，當時他判斷那是顆超越屋頂的高飛球，「什麼事都有可能發生。在那當下，你必須用盡一切可能的優勢，我們也果真成功了。」

2016年世界大賽奪冠成員，前皇家一壘手自認責無旁貸，「那的確是我的球。我跑過頭了，我低著頭跑，但當我抬頭時它已經越過我。這算在我頭上，我已經準備好下一場比賽復仇了。」

太空人隊先發投手寇爾(Gerrit Cole)主投7局飆11K，太空人隊開季7勝2敗已追平隊史開季最佳成績。

(中時電子報)

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