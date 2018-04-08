行銷客家文化 桃園市府率團赴日交流

桃園市客家局長蔣絜安致贈紀念品予東京崇正公會會長劉得寬。(客家事務局提供)

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呂筱蟬

桃園市客家事務局長蔣絜安代表市長鄭文燦於7、8日赴日本參加關西崇正會「第50屆會員大會暨懇親大會」，及東京崇正公會「創立55周年暨第52屆會員懇親大會」，與日本當地僑團及客家鄉親互動交流，展現桃園市府推動新客家政策與連結海外社團的行動力與企圖心。

7日舉辦的關西崇正會懇親大會，由200位來自世界各地的貴賓與客家社團共襄盛舉，出身桃園的名譽會長陳荊芳致詞時，特別感謝桃園市政府不遠千里率團參與盛會，為一年一度的懇親大會增添光彩，今年交棒予新任會長城年德，城會長出身台中東勢，從事客家會務已有20多年經驗，此番接任會長將秉持一貫認真打拼精神繼續推廣客家文化。

8日登場的東京崇正公會懇親大會，喜迎創會55周年，將近300位貴賓出席致賀，大會中舉行交接儀式，出身桃園的劉得寬會長感謝貴賓蒞臨，也將擔任會長的重責大任交接給新任會長劉南強，除桃園市政府代表團外，台北駐日本經濟文化代表處郭仲熙副代表、客家委員會楊長鎮副主任委員及各縣市代表團也都應邀出席盛典。

桃園市客家局長蔣絜安致詞時表示，日本兩公會懇親大會是海外僑界盛事，桃園市政府非常榮幸再次參與，在此見到旅日客家鄉親齊聚一堂非常感動，即使大家旅居海外打拚事業，仍不忘自己的母語，持續推動客家文化及語言的保存傳承，十分難得。為表祝賀之意，特別邀請金曲歌后王鳳珠及二胡女孩楊心彤隨行演出，帶來豐富的客家藝文饗宴，博得滿堂彩。

(中時)

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