傳徵召拚花蓮縣長 劉曉玫：誰出線都是艱苦承擔

2018年04月08日 16:32 中時 許家寧

許傳盛陣營證實黨內通知許陣營取消造勢活動。（許家寧攝）

若劉曉玫出線，將與國民黨立委徐榛蔚上演女力對決。（許家寧攝）

劉曉玫：誰出線都是艱苦承擔。（許家寧攝影）

誰來挑戰徐榛蔚？牛棚熱身兩年，黨內出馬角逐的呼聲甚高的行政院東服中心執行長許傳盛，昨晚無預警宣布停止競選活動，傳出黨主席蔡英文拍板將徵召縣議員劉曉玫被掛上陣迎戰「縣長夫人」徐臻蔚，對此劉曉玫說尊重循黨內提名機制，不管最後誰出線，都是一場艱苦戰役。

上月26日旺旺中時民調結果，屬於正國會系統的縣議員劉曉玫對上有新潮流支持的陳菊愛將許傳盛，民調結果劉曉玫大贏許傳盛13個百分點，黨主席蔡英文隨後在30日率黨工來花蓮「拼觀光」，夜宿玉里時找來劉曉玫闢室密談30分鐘，引發外界揣測。

昨晚再傳出選對會通知許傳盛，轉達蔡總統考量相較國民黨多名女將崛起，在考量黨內縣長無女性候選人參選決定徵召劉曉玫與徐臻蔚一決勝負，並通知許的競選辦公室即日起停止競選活動。對此，許傳盛幕僚也證實昨晚接獲通知，希望許傳盛周日舉辦的競選造勢活動可以「再緩緩」。

該幕僚坦言黨內說明傾向規劃徵召劉曉玫參選，因此確定即日起停止相關競選活動，許傳盛也感謝各位伙伴這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。地方黨內人士指出，若無意外11日民進黨選對會將開會確定人選，宣布徵招提名劉曉玫。

對此，劉曉玫表示，根據民進黨徵召提名的作業機制，需要經選對會合議制決議後，送交黨主席及中執會在11日通過提名，她認為選對會徵召人選會以勝選為主要考量，應與外傳考量女性、派系平衡無關，但不管最後由誰出線，都會是一場艱苦的承擔。

(中時)