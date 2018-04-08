全球最先進米波三座標雷達！陸偵測隱形戰機更精確

2018年04月08日 16:26 中時電子報 何宜玲

大陸先進的米波三座標雷達號稱能偵測到隱形戰機的蹤影，這可能是世界唯一的先進米波雷達。這種米波三座標雷達的技術複雜，目前全球各國只有俄羅斯對這個領域的經驗積累最深。大陸則是因為技術突破、後來居上，因此三座標雷達能夠更加精確定位。儘管2國數據都是保密，但是從技術而言，大陸可能更加先進。

根據《科技日報》專訪中國國防科技大學國防科技戰略研究智庫王群教授說，米波雷達是指一種長波雷達，工作波長在1-10公尺，工作波段30-300兆赫茲。大陸的先進米波雷達，採用了主動相位陣列、多輸入多輸出和超分辨率等先進技術，可拓展雷達類型，並且降低體積和重量，減少損耗，提高靈敏度和擴大覆蓋空域，強化了高度測量。因此將探測能力以及和對電子對抗的能力都大幅提升。

王群認為，俄羅斯的天空系列雷達還不能算是真正的現代三座標雷達，因為它只有兩組天線組成，一組是冊距離和方位，另一組專門測高度，就類似傳統的兩座標雷達加上一組測高雷達。但是大陸的米波三座標雷達是指，能用一組天線解決傳統雷達不能測高的問題，並且能以三座標精確定位和追蹤目標。

就目前而言，法國、德國和俄羅斯的米波雷達研究水平都比較高，法國的米波綜合脈衝孔徑雷達(RIAS)和德國的米波圓陣列雷達(MELISSA)，以及俄羅斯的天空系列雷達都是相當有代表性的三座標雷達。但是因為俄羅斯的是較早裝備和使用米波雷達，因此俄國有豐富的研究和使用經驗。

2016年以後，美軍研發裝備隱形轟炸機以後，俄羅斯就希望發展測高能力更好的米波三座標雷達。米波雷達所採用的技術就是，它能夠避開隱形戰機的隱形波段，因此能夠探測隱形戰機。與其他雷達相比，米波雷達具備的先天優勢就是能夠探測隱形戰機等隱身目標。

但是米波雷達也有弱點。美國海軍在2018年預算中，曾撥出20億美元的經費，打算發展一種新型的干擾機，用來對抗反先進米波雷達，也就是針對中國的先進米波雷達而來。

(中時電子報)