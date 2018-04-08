中巴邊境演練兩面作戰 印度將出動1100戰機

2018年04月08日 16:28 中時電子報 楊幼蘭

印度針對中國與巴基斯坦兩面作戰，預定4月11-21舉行規模龐大的「加根力量」（Gagan Shakti）全國演習。

據《印度快報》（Indian Express）與《今日印度》（India Today）7日報導，這項演習將分兩階段，在印度西部與北部邊境，還有印度海域深處舉行。而包括300名軍官在內，將有超過1.5萬印度空軍共襄盛舉。

預計會有超過1,100架軍機參與演習，一天將出動3到4個架次，換句話說，在演習期間，每天會有3、4千架次軍機出動。

此外，印度空軍消息人士指出，儘管「加根力量」（Gagan Shakti）是兩年一次的例行演習，但這次將是印度自製的「光輝」戰機（LCA Tejas）首度參演，以檢驗全天候、全地形作戰能力。印度軍方強調，「光輝戰機將參與從攻擊到防禦的全領域作戰」。而這次軍演將涵蓋從6,000公尺高空到沙漠，再到海域作戰的全境。

雖然印度並沒有提及演習的對象，但印度空軍消息人士說，第一階段演習會沿著西部邊境舉行，而第二階段演習則會沿著北部邊界進行。

印度內閣安全委員會要求，到2022年時，印度空軍必須要有42支戰機中隊。然而，目前它只有31支，數量遠遠不足。為了克服戰機短缺問題，印度空軍在這次演習中，將首度演練「奔騰作戰」（surge operations）的概念，以因應中國與巴基斯坦的兩面威脅。

而在「奔騰作戰」中，印度空軍將藉由加強維修與提升操作性能，利用同一批戰機來增加出動架次。

除了印度空軍外，陸軍與海軍部分軍力也將參與這次實戰演習。而這次軍演的另一個重頭戲，就是在山區谷地快速運兵。一旦如洞朗對峙的情況再出現時，這將能令印軍得心應手。消息人士說，印空軍將在大約48小時內，把士兵從一處前線運往另一處。

(中時電子報)