把乳牛當家人 郭信宏拚牛乳自創品牌

2018年04月08日 16:45 中時 林和生

郭信宏飼養的乳牛身上皆有耳標及計步器，藉以掌控每頭牛的健康狀況。（林和生攝）

「每頭乳牛都是我們的家人」，因不捨雙親年紀漸長，41歲酪農二代郭信宏捨棄工程公司穩定收入，返鄉接掌養牛事業，藉由計步器、耳標等科學儀器，掌握牛群健康狀況，不僅農場自動化更提高牛乳品質，目前朝自創品牌之路邁進，盼在市場占有一席之地。

「全年無休是回來必須面對的課題」莫拉克風災那年決定返鄉，一晃眼9年過去，郭信宏說，不捨年邁雙親仍使著粗活，回來就是為了解決問題，於是利用所學導入現代化科技，從牧草攪拌系統、牧場溫控系統，「反正就讓可以自動化的地方全部自動化」。

避免天氣熱影響乳量，透過電腦自動監控的控溫系統，主動偵測及運轉場內風扇、淋水、噴霧消毒及地面清洗等設施，搭配先進的廢棄物及水源淨汙處理，隨時提供乳牛和牧場舒適乾淨的環境，真的都把牛群當作家人對待。

除此之外，每頭泌乳牛都掛有要價近萬元的電子健康耳標，可連線電腦系統24小時監測牛隻反芻次數、活動量、採食時間及耳溫，同時配戴計步器，掌握個別牛隻活動量，並連線榨乳設備，就能清楚地用數位化記錄每頭牛出現的生理變化數據，「全部一目了然」。

郭信宏說，提高牛乳品質是為了走品牌這條路，目前有七分之一乳量供作自有品牌使用，積極走入百貨、市集，更在連鎖商店上架，期許未來能站穩市場，讓外界看到青農返鄉帶給傳統產業更多可能性。

(中時)