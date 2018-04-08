榮總醫生嘆：不生小孩是最理性的策略

2018年04月08日 16:35 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

台灣生育率低，年輕人結了婚也不想生小孩。一名榮總醫師今說出年輕人不生小孩的真正原因，建議政府針對不生小孩的人，加收10-20％的稅，畢竟，不生小孩的人，完全沒有花心血，在養育下一代，台灣的稅金來源，多交一些，也是應該的。這才是公平。

一自稱是榮總的醫師，向《蘋果》投書表示，年輕人不生小孩，其實是最理性的策略，如果我今天不生，我不需存錢，不需留給小孩什麼資源，月月當個月光族；哪天我老了，反正這個國家社會福利好，我可到醫院開心用健保，健保費自有其他人的小孩會交稅，來幫我出醫藥費。老了，沒小孩照顧我，反正政府也要推長照了，錢哪來？我老了自不能跟我收錢，也是從別人辛苦養大的小孩掙來。

他並說投書中說，歐美許多國家，都有一個說法，社會福利做得越好，大家越不想生，台灣就是走上這條路。如果台灣要救生育率，除非台灣給的補助，真的能讓小孩出生，完全不用花到父母一毛錢。不然，就針對不生小孩的人，加收10-20％的稅吧。畢竟，不生小孩的人，完全沒有花心血，在養育下一代台灣的稅金來源，多交一些，也是應該的。

對此，有網友說，「生不出小孩或是單身硬要課10-20%稅?我看他腦子破了個大洞」、「都做到醫生了，書唸那麽多，想法還這麽幼稚，難道養小孩只是為了將來養老嗎？ 錢不用賺那麽多，多花點時間回家陪小孩吧，就會發現養小孩的樂趣跟成就感。」不過，也有網友說，「沒生小孩，40歲後課長照稅，好像挺有道理的」。

(中時電子報)