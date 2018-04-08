台中女兒館「性別思沙龍」活動世大運女性選手分享

2018年04月08日 16:45 中時 陳世宗

台中女兒館致力提供年輕女性學習成長機會，8日舉辦「性別思沙龍」活動，以「女子重力最美力」為主題，邀請3位在去年世大運備受矚目的女性運動員經驗分享；包括滑輪女子競速溜冰選手楊合貞、跆拳道品勢項目選手林侃諭，以及女籃隊選手王維琳，吸引民眾熱情參與！

市府社會局副局長陳仲良說，此次性別思沙龍邀請於運動領域發光發熱的女性，與民眾近距離對談，分享運動路程上困境、遇到挫折如何能保持動力與決心，以及如何突破運動圈女性性別枷鎖；透過講座鼓勵民眾翻轉性別刻板印象、突破文化束縛，讓女性影響力及內在生命力發揮出來。

社會局表示，演講者特邀請刷新世界紀錄並於世大運滑輪女子競速溜冰獲5金1銅的楊合貞；摘下世大運首面獎牌、今年3月初在馬來西亞跆拳道品勢公開賽獲「新品勢」混合雙人項目金牌的林侃諭；和在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、世大運、女子超級籃球聯賽中均表現亮眼的王維琳。

陳仲良指出，台中女兒館是亞洲第一座專屬女孩的館舍，透過多元培力方案充分展現女孩活力、自信、勇氣、責任、知識等5大特質，鼓勵台中女孩適性發展；今年7、8月將邀請台灣極少數的女性線路裝修員林昭伶、台灣唯一的男性護理長謝士偉等，分享專業領域努力不懈的精神與熱情。

社會局強調，台中女兒館各項活動還有暑假的魔法少女電力營、培力女孩勇於追夢的圓夢計畫等，鼓勵台中女孩展現自我、發展未來，詳情可撥打04-22230690洽詢，歡迎踴躍參與。

(中時)