陳菊將接總統府秘 但她曾盼50歲後「不要再有繫絆」

2018年04月08日 16:42 中時 郭建伸

高雄市長陳菊月底將接任總統府秘書長一職，並卸任任職12年的高雄市長。陳菊接任府秘消息走漏前，外界都在猜測她的下一步。不過，在去年底出版的《花媽心內話：陳菊4000天》中，陳菊曾提到退休後嚮往獨自在家睡到自然醒，並住在高雄；會請朋友寄水餃給他，水餃、蔬菜煮成一餐。陳菊也曾投書《台灣時報》，指她希望50歲後「於公於私都不要再有任何繫絆」。

《花媽心內話》去年出版時正逢高雄市長黨內初選，甚至引發派系糾葛。不過書中幾段也若有似無地提及陳菊卸任高雄市長的動向，對比即將接任總統府秘書長，多處令人玩味。

書中提及，陳菊在45歲時曾在報紙專欄發表《老花眼鏡的沈思》，並寫下「唯我滿心期盼50歲以後就能快意暢行，遊學四方，而且於公於私都不要再有任何繫絆，更願種菜耕讀的寧靜不再是那麼遙遠和不可企及」。

但陳菊到68歲都還沒退休，離期待種菜耕讀的年歲越來越遠，高雄市教育局長范巽綠就形容，「她以前常常說退休後有塊地可以種，她就很快樂，現在倒是都不說了，可能年紀大也種不動了」。

書中描述，如今陳菊嚮往的是獨自在家睡到自然醒，拿本小說悠閒過一天，「我以後會住在高雄，不要被干擾，也不要干擾別人。我常跟朋友說，以後三不五時寄一些水餃來，我懶得煮飯，生活也簡單，水餃、蔬菜丟進去煮就是一頓。」

此外，《花媽心內話》的後記也提到，陳菊對未來動向只有8個字歸結「來去自如，身影漂亮」，並表示外界的主觀期待和她不一定相同，「如果年輕10歲，我想我都願意承擔，但現在我覺得應該給年輕人更多的表現機會」。

書本作者林倖妃則追問陳菊，「所以高雄是你的政治生涯中的最後一站？」陳菊當時未置可否，「最後一站？應該吧，現在不給答案。但我對我的人生有適度規劃。」

(中時)