消失的銀霞再現 那一年她被牙醫狂追的日子

2018年04月08日 17:15 中時電子報 張怡文

1983年在金門拍攝的「金門女兵」，集結了當年知名女星，左起銀霞、呂秀菱、陸小芬、張富美。(圖/張富美提供)

曾是國台語雙聲帶女演員的張富美，自從移居美國後，近年來習畫有成，在海內外都舉辦畫展，不久前，在她畫展現場的門口，默默地立了一個美麗的花架，上面的署名卻讓人看到人都驚訝說：「銀霞呢！」，四五年級生都熟識的銀霞，離開銀幕有30年了，她的名字怎麼會突然出現在張富美的畫展上。原來，張富美和銀霞30年多前因拍戲成為摯友，但竟失聯將近30年。

張富美和銀霞35年的友誼，之間竟然失聯了30年才重逢。(圖/銀霞送花籃至張富美畫展現場，倪有純攝)

銀霞出現了！雖然她本人未現身在畫展現場，但張富美和她保持密切聯絡，因為銀霞最近身體不好，出席公共場合的機會也很少，愛心卻不落人後，不久前，她看到張富美的微信，呼籲朋友捐助楊懷民收留受虐流浪狗相關經費，銀霞二話不說直接和張富美要捐款帳號捐錢，以行動直接表逹支持之意。

當年一起被牙醫追求的日子

提到和銀霞的不了緣，張富美說，約莫三年前，終於間接找到了失聯三十年的她，兩人還開開心心地見了面。她形容銀霞的外表和當年差不多，只是臉有點瘦，少了一點嬰兒肥，兩人笑談當年合作拍攝「金門女兵」的趣事，更意外透露出一段不為人知的密辛，原來這兩位當年才20出頭的美女們，在金門拍戲時，竟然同時都被牙醫追求，這數十年的青春歲月，就在兩人眼前流過。

「金門女兵」殺青當天，俏皮的銀霞建議大家拍個特別的殺青照，就留下這張露腿，甚至露點的有趣畫面，右起三為銀霞。(圖/張富美、倪有純提供)

銀霞和張富美因為拍戲，和劇組們在金門一住就住了一個半月，很少人知道，這兩位美女竟不約而同被牙醫追求，還好不是同一人，銀霞是被軍中牙醫主任追求，但那位牙醫主任追求方式太溫文儒雅，竟讓未交過男友的銀霞渾然未覺，據說牙醫主任未追到青春美麗的銀霞，就傷心地回南部開業，銀霞和一段戀情失之交臂。反而是追張富美的牙醫竟追來台灣替她慶生，讓她又驚又喜，這個醫生也成了她第一個男朋友，但後來也是有緣沒份。

外界多認為神祕的銀霞，在張富美眼中卻不是這樣的，她認識的銀霞，外表看起來雖然文文靜靜的，但私下卻十分可愛，還有點調皮，點子也很多。至於那時候兩人為何會被牙醫師追求，她只記得在金門拍戲時，大家都會輪流排隊看牙齒，到底是醫生太帥還是技術好，也不太記得了。

銀霞年輕時靈活的大眼睛，在這張黑白照中充份顯露。（右張富美，中銀霞，圖/張富美提供）

透過秦祥林也沒相見

婚後移民美國的張富美，也曾經和同在美國的秦祥林見面，當時秦祥林也曾和她說，銀霞有在找她，但秦祥林也不知道銀霞的聯絡方式，又過了幾年，銀霞才透過一位女性朋友，終於聯絡上了張富美，兩人總算見到面。

回想起當年被牙醫追求的日子，張富美是有緣無份，後來也結婚生子，銀霞則一直是單身至今，會不會後悔當年的無感，大家都哈哈一笑。

BOX1:銀霞小檔案

本名/籍貫：章家興，1960年生，57歲。浙江杭州人。

學歷：美國舊金山馬林大學

經歷/代表作：歌手，演員，代表歌曲「蘭花草」、「你那好冷的小手」、「秋詩篇篇」。電影：「你那好冷的小手」「金門女兵」。

BOX2:張富美小檔案

籍貫：嘉義人

經歷：演員．歌手。代表戲劇「慈母心」「風雲時代」。畫家，曾在海內外多次舉辦畫展。

(中時電子報)