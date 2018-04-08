慈濟青少年成長班淨灘 竟清出1101公斤垃圾

2018年04月08日 17:39 中時 吳敏菁

彰化慈濟青少年成長班的志工號召近500人在彰化王功漁港淨灘。（吳敏菁攝）

迎接「世界環保日」！彰化慈濟青少年成長班的志工率先號召，結合近500人在彰化王功漁港淨灘活動，共撿出1101公斤垃圾、21.4公斤寶特瓶、5公斤塑膠袋、165公斤可回收物，「哇！垃圾這麼多？」參與學員們不停彎腰，深刻體驗隨手一丟，造成生態環境的浩劫。

彰化慈濟青少年成長班，結合芳苑鄉公所、彰化高商、彰商獅子會、海巡署岸巡大隊及慈濟基金會等，身體力行做環保，訴求大手牽小手、齊心護海洋，響應無塑心生活、減塑自身起，「清淨在源頭」。

慈濟志工劉桂梅指出，國際淨灘的垃圾統計，海洋垃圾兩大殺手是免洗餐具及塑膠垃圾。撿拾到的塑膠瓶，堆疊高達8.4座台北101大樓，免洗餐具的數量，以每人3餐使用來計算，可用上30年。這些廢棄物歷經幾十年也不會分解，卻迫使海洋生物享用人類製造的「垃圾食物」。

7日彰化慈濟青少年成長班學員們頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾、上了環境教育的深刻一堂課，體會到垃圾輕易亂丟，後續清理的困難。

國立彰化高商學生廖敏潔等許多同學，都是頭次參與淨灘，直呼沒想過海邊垃圾那樣多，還挖出輪胎，看得不可思議，也好心疼，想到更多垃圾都已捲入海洋，被誤食、汙染，呼籲不要再亂丟，更要減塑，盡量不要再製造垃圾了。

(中時)