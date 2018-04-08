褐爆日崙背監測站停擺 環保局：儀器確實掛掉

濁水溪河床上乾沙被風颳起，風速快時最遠可達台西、北港。（周麗蘭攝）

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濁水溪河床雨季時沙地濕潤，不僅無風飛沙問題，甚至是褐散步。（周麗蘭攝）
環保署環境監測及資訊處設於崙背國中的監測站，在6日沙塵暴最嚴重時當機，資料呈現空白。（翻攝環保署空氣品質監測網）

環保署設於崙背國中的空氣品質監測站6日沙塵暴最嚴重時停擺，引發環團質疑故障原因。雲林縣環保局空噪科長廖崇圜表示，儀器確實當機，環保署主動發現後通知，7日下午修復恢復監測。

2017年1月2日雲嘉南空氣品質惡化達「紅害」程度，崙背站儀器卻故障，監測資料空白，曾遭環團質疑技術性故障。

5年來最嚴重一次大陸沙塵暴6日衝擊台灣，崙背測站上午8點後資料空白，其餘麥寮、台西、斗六測站都正常，未料台西測站懸浮微粒（PM10）測得每立方公尺626微克，AQI指數達到褐害等級。

環團強烈質疑，若不是崙背測站數據在關鍵時刻消失，距離濁水溪更近的崙背應該也是褐爆了。

廖崇圜表示，崙背測站6日下午故障，環保署環境監測及資訊處主動發現，他立刻通知崙背國中開門讓環保署人員入內維修，7日早上修復好，中午就有數據了。

廖崇圜說，雖然崙背測站故障，設於二崙鄉旭光國小、二崙義賢國小的懸浮微粒測站正常，兩站距離濁水溪最近，6日濃度最高測得452微克，比台西測到的還高，台西懸浮微粒比旭光、義賢高，確實是不可思議。

不過廖崇圜也解釋，濁水溪河沙滾動、翻起，若沒有在義賢、旭光下降，就可能往遠處漂，環保局曾做過模擬，風速很強時，是可能飄到台西再沉降，更遠的北港也可能，只是量多量少，常理而言最近的地方應該是最嚴重。

集集攔河堰6日多放10萬立方公尺水到濁水溪減少風飛沙，廖崇圜表示，10萬立方公尺水量對整個濁水溪是有「一點點水」。

(中時)

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