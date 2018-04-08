挑戰雲嘉七連峰　北台南家扶青少年模擬訓練

北台南家扶30位青少年在4月下旬將挑戰雲嘉七連峰縱走的登山露營活動，並利用周末集結練習相關技能，也培養合作精神。（莊曜聰攝）

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北台南家扶30位青少年在4月下旬將挑戰雲嘉七連峰縱走的登山露營活動，並利用周末集結練習相關技能，來回攀登樓梯鍛鍊體適能。（莊曜聰攝）

北台南家扶中心將在28、29日2天將舉辦挑戰《雲嘉七連峰》的登山露營活動，30位參與的青少年沒有閒著，從3月開始，在專業老師及社工員指導下，背負著重裝備來回爬樓梯訓練，並在戶外空地模擬戶外煮食，為活動做好準備，8日是最後一次行前訓練，也驗收成果。

《雲嘉七連峰》為橫跨兩地的山區縱走路線，登山客連走大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山、太平山、大巃頂、獨立山，7座山峰稜脈連成一氣，橫跨雲林古坑鄉、嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉，其中大尖山、梨子腳山、獨立山3座均為台灣小百岳。

從3月開始，30位參加的青少年就開始一連串的模擬訓練，包括整理包含睡袋、帳篷內的全副裝備，並負重進行爬梯訓練，在5層樓的北台南家扶中心做15趟的基本來回上下爬梯，還會針對個別孩子加重訓練，同時也分組在戶外空地模擬山中煮食過程，由社工大寶老師指導背包打包順序要領、蜘蛛爐煮食、學習在登山中自我照護及保溫、團隊彼此照應及確保行進安全等，雖然有些辛苦，但無人退出。

全長近25公里的行程，成人登山客一日縱走需時8到10小時，北台南家扶首次舉辦此活動，考量到參加者都是13到18歲的青少年，所以將行程改為2天1夜，藉由走入大自然來體會台灣山林之美，也能透過露營互助，沉澱自我探索內在，與同行夥伴共同尋找未來人生目標。

(中時)

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