後壁侯伯里2行土橋通車　行善團快蓋滿500座橋

2018年04月08日 17:49 中時 莊曜聰

歷經3個月時間，何明德行善團在後壁侯伯里建造的2座橋梁8日完工通車，行善團成員在通車前先持令旗，腳踩七星步踏過，祈願行車平安。（莊曜聰攝）

何明德行善團以修橋、施棺為行善重點，繼去年11月在後壁土溝里建行土橋後，因侯伯里民鄒明宗也是行善團成員，期間帶領團長陳美智、蕭承彥會勘發現里內破舊橋樑，當下決定造一送一，將上下游的兩座橋梁一併重建，經歷3個月時間施工，行善團編號497、498號的行鷹橋、行侯橋8日完工通車，算上地方政府核准興建中的橋樑，已經超過500座。

侯伯里長廖義順指出，原先僅向行善團爭取新建里內橫跨後壁大排，連接兩地重劃區農路的行侯橋，沒想到成員前來會勘時，沿著大排查看，發現下游有一座舊橋，護欄斑駁鏽蝕嚴重，橋面狹窄不利通行，外觀看來就像危橋，決定在新建同時順道將舊橋重建。

台南市議員張世賢居間協調，由榮承發工程顧問公司義務規畫設計2座橋樑，編號497號的行鷹橋長15公尺、寬7公尺，編號498號的行侯橋長13.5公尺、寬7公尺，造價分別為350萬及330萬。

行善團利用假日空餘時間，號召百餘位團員鋪橋造路，期間里長與熱心里民也出錢出力，在施工現場提供茶水點心，花費3個月時間就將2座橋樑完成，效率奇佳，上午通車典禮請來庄頭廟宇三恩府、三公府主祀的保生大帝及三太子等神尊，帶領居民繞行祈福，場面熱鬧。

(中時)