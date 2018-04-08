特技演員陳竹音姊靈堂被砸　嫌犯捉到了！

2018年04月08日 17:38 中時 張穎齊

陳竹音姊姊陳竹君靈堂遭到1名洪姓女子破壞，警方到現場了解情形。（翻攝自陳竹音臉書）

陳竹音姊姊陳竹君靈堂遭破壞，而靈堂放置的平板還被人塗鴉寫字，嫌犯還將自己名字寫下落跑。（翻攝自陳竹音臉書）

特技演員陳竹音的姊姊陳竹君的靈堂，今（8）日遭到1名洪姓女子破壞，警方當天下午在洪女的車上，找到靈堂上被竊的物品。（張穎齊翻攝）

特技演員陳竹音姊姊陳竹君3月2日被人發現離奇死在基隆市愛三路某大樓頂，且下半身赤裸，死因遭疑不單純。孰料才過1個月，陳竹音在臉書上PO文指出，姊姊的靈堂今（8）日上午被砸，相片和禮服都被偷走。而犯案的洪姓女子還將自己名字留下後落跑，警方也在下午將洪女逮捕，並依竊盜罪送辦。

陳竹音今（8）日上午9時許於臉書PO文表示，有人到基隆殯儀館將她姊姊的靈堂搞亂，還把姊姊的照片、禮服、假髮、衣褲、經書、卡片等全部偷走，連桌上魚缸裡的魚蝦都被倒入香水致死，讓她一度心痛又憤怒。

此外據了解，陳竹君的靈堂上放有1個平板iPad，還遭人寫下「台灣終生志工媽媽、過港學姐、黑貓大姐大親筆」等語，犯嫌還將自己的FB姓名留下，警方隨後也調閱監視器，並鎖定1名住在暖暖區的洪姓女子，並在下午1時許落網。

警方調查，洪女於8日凌晨3時許前往靈堂，並向管理人員登記基本資料及使用車號，進入靈堂後隨機行竊，並未刻意選定目標，隨後搜刮陳姓被害人的物品後，還留下簽名才離去。

據靈堂管理人員指稱，近期常有遊民因飢餓，隨機取走供品來果腹，但基於對往生者的尊重，很少發生全部的東西都被取走並被破壞，而洪女事實上已是「慣犯」，經常偷吃祭品、飲酒並搗亂。

洪女家屬向警方表示，洪女是知覺失調患者，並領有身心障礙手冊，近期也有強制就醫情形，但洪女無法控制自己行為，並不是故意的，家屬也對於被害人深感抱歉。

「同情洪女的處境，但還是希望尋求法路途徑解決。」陳竹音表示，即便如此，還是希望法律可以給洪女一些幫助，另外也感謝在警方下而破案。而洪女也在警訊後，仍被依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

(中時)