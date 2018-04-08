王樂妍「長輩」見客謝票 自己也驚呼：好深

王樂妍穿婚紗拍婚卡謝票。（尚典攝影工作站）

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《偽婚男女》主要演員拍攝婚卡謝票。（尚典攝影工作站）
福地祐介、唐振剛拍男男吻婚卡。（尚典攝影工作站）
福地祐介、唐振剛拍男男親密婚卡。（尚典攝影工作站）
王樂妍、王承嫣拍女女浪漫婚卡。（尚典攝影工作站）
王樂妍、王承嫣拍女女浪漫婚卡。（尚典攝影工作站）

故事工廠、夢田文創舞台劇《偽婚男女》台北首演票房告捷，門票幾盡銷罄，8日正式宣佈加開台北國家戲劇院演出場次，主要演員唐振剛、福地祐介、王樂妍、王承嫣聽聞好消息穿上西裝與婚紗拍攝CP婚卡謝票，王樂妍穿上賈永婕的C·H wedding婚紗後，原本32C的好身材，在婚紗剪裁凸顯下，瞬間UP UP升級D罩杯視覺效果，連她自己也驚呼：「好深！好深！」

王樂妍說，這是她第一次挑戰拍女女婚紗，攝影師還安排她單膝跪下在王承嫣的腰旁，並凝視著對方，感受兩人的電波交流，「當下真的有被她的帥氣給電到，女人穿婚紗是一件很美的事，等不及看婚卡拍攝後的成果。」

唐振剛近期飽受重感冒之苦，離正式演出不到兩個星期，他只能用「氣音」來排練，內心十分焦急，十分敬業的他擔心延誤排練進度，王樂妍、楊麗音等人都獻上治感冒的妙招，雖有稍稍減緩病情，但為了能趕緊痊癒，向來身強體壯的他，第一次為了感冒去看了第二輪的醫生。

福地祐介入戲地貼心幫唐振剛擋風，深怕戲中的另一半又再次著涼，唐振剛感動說，正如福地祐介給他的感覺「熱得像夏天」般，有他在旁細膩照料，就覺得感冒很快就會好。兩人拍婚卡大方摟腰捏臀放閃的模樣，更讓人期待兩人在舞台劇上呈現的男男CP火花。該劇4月20日起在北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時)

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