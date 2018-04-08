取代颱風戰機！2030德法攜手研發6代機

2018年04月08日 17:57 中時電子報 何宜玲

德國和法國打算在本月25日至29日舉行的柏林航展期間，簽署一份研發「第6代戰機」的文件，內容包含兩國對這款戰機的共同需求。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，有官員在巴黎國防部長會議期間向法國媒體證實說，德國和法國即將在本月25日至29日的柏林航空展期間，簽署一份合作文件，兩國打算共同研發一款「未來戰鬥機」。這款戰機將在2030年至2040年左右服役，按照斷代劃分，這款戰機應屬於「第6代戰機」。

由於歐洲國家的軍工企業競爭性很大，因此這款戰機的合作將對於歐洲多國的軍工合作有很大的助益。也將實現德法兩國的合作基礎。多家軍工企業將按照兩國文件的標準，擬定合作細節和方案。

這架戰機的設計將具備未來空中作戰系統，並且具備更好的隱形功能，以及更遠的作戰半徑。依照概念圖指出，這一架戰機將裝備雙引擎，採用雙垂直尾翼的雙座戰機，可以兼容武器系統以及有較大的改裝空間。

這款戰機完成後，將取代德國空軍現役的「颱風」(Eurofighter Typhoon)及隸屬於法國空軍的「飆風」(Dassault Rafale)戰機。

報導說，德、法攜手研發新一代戰機，將打破兩國在武器系統的長期出手競爭關係。但是這一合作協議也證明了，單一國家已不足以自行研製下一代戰機，這將是一個重要的政治指標。

(中時電子報)