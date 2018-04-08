呆萌狗明星Wasao重拾笑容！續任JR鰺澤站觀光站長

呆萌模樣的Wasao是日本家喻戶曉狗明星，擁有眾多粉絲。（圖片取自朝日新聞網）

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青森縣JR鰺澤站觀光站長Wasao、妻子Tsubaki及女兒Chome。（圖片取自朝日新聞網）
狗明星Wasao與主人菊谷節子合照。（圖片取自朝日新聞網）

徐力剛/台北報導

還記得那隻「呆萌」的可愛狗明星Wasao嗎？2007年秋天在青森縣鰺澤町經營烤花枝店的菊谷節子，在店附近停車場撿到流浪狗Wasao，當時的Wasao全身髒兮兮，對人卻總是露出微笑，在菊谷節子悉心照料下，Wasao一身蓬鬆毛髮加上憨憨笑容，頓時成為店中活招牌。

多年相處下，Wasao與菊谷節子情同母子，在鄰里蔚為佳話，甚至吸引電影公司改編其經歷，拍攝狗狗與主人相知相惜故事，讓白色秋田犬Wasao成為家喻戶曉狗明星。無奈好景不常，年邁主人菊谷節子在去年底過世，享年73歲，宛如失去母親Wasao每日在店旁狗窩凝望著道路，略顯失神迎接旅客。

但現在來到青森，可再次看到充滿活力的Wasao，據《朝日新聞》報導，2011年開始日本青森縣JR鰺澤站聘用秋田犬Wasao擔任觀光站長，其妻子Tsubaki擔任觀光副站長，Wasao因醜萌外表在網路上擁有高人氣，吸引眾多粉絲專程前來，促進當地觀光發展。今年更邀請Wasao 2歲女兒Chome擔任見習站長，並於鰺澤站前廣場舉行委任書交付儀式。

交付委任書儀式甫結束，Wasao一家3犬即前往月台迎接列車「Resort白神2號/リゾートしらかみ2号」到來，現場乘客看到明星犬Wasao興奮不已，隔著車窗揮手與合照。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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