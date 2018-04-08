當「抹茶」遇上「草莓」 春季限定濃厚系甜點上市！

2018年04月08日 17:49 中時 徐力剛

Mister Donut「抹茶系列甜甜圈」以濃厚抹茶混合酸甜草莓巧克力，為溫暖春季增添色彩。（圖片提供／Mister Donut）

全新品項「抹茶楓糖蛋糕棒」夾入香甜楓糖內餡，售價45元／條。（圖片提供／Mister Donut）

八月堂京站門市限定「抹茶卡士達可頌」，售價43元／個。（圖片提供／八月堂）

春季步入中旬，日式抹茶繚繞舌尖微苦風韻與精緻甜點邂逅，譜出全新戀曲。連鎖甜點品牌Mister Donut、八月堂推出限定版抹茶系甜食，以濃厚茶香為萬物帶來生機。

Mister Donut今年以厚抹茶為主題，選用京都名店森半抺茶粉為原料，將抹茶比例調高4倍增加濃郁口感，搭配酸甜草莓、加拿大楓糖與紅豆等內餡，創造新風味。即日起推出6 款「抹茶系列甜甜圈」，包括蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、天使紅豆抹茶波堤、草莓抹茶波堤、朵朵抹茶波堤及抹茶楓糖蛋糕棒，其中「朵朵抹茶波堤」Q彈波提圈體沾裹大量抹茶巧克力醬，撒上花瓣般的草莓巧克力，酸甜草莓中和微苦抹茶。

全新「抹茶楓糖蛋糕棒」在特製蛋糕棒夾入楓糖，外層沾上抹茶巧克力點綴; 限定款「草莓抹茶波堤」以草莓鮮奶油內餡搭配經典抹茶享用，分別於4月24日、5月8日起全台7-ELEVEN 店中店門市獨家販售。

以經典可頌聞名的八月堂，日前在台北京站開設新店面，推出單店限定款「抹茶卡士達可頌」，在經典蜂巢可頌中，裹入特製抹茶卡士達，一口咬下鬆軟可頌多層次口感，與茶香濃郁的卡士達醬混合，吸引大批粉絲排隊搶購。

(中時)