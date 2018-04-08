交大慶在台建校60周年 盼再創新猷

2018年04月08日 17:49 中時 徐養齡

交大水中無人艇則竹湖湖面上展示。（徐養齡翻攝）

國立交通大學8日慶祝創校122周年暨在台建校60周年，不僅表揚10名傑出校友，別具巧思頒發證書給60對在交大相識、結婚的夫妻，並啟動自行設計的大型無人飛船及水中無人挺，象徵交大將邁入下一個新高峰。

交大表示，在台建校60年來，培育9萬多名優秀校友，在全球通訊、電子、IT產業、半導體、IC設計、文化領域皆創造許多非凡成就。今年特別頒贈10位傑出校友，包括美國加州大學爾灣分校電機系李金忠教授，瑞昱半導體研發中心林盈熙副總經理、交通部祁文中常務次長、元太科技柯富仁董事長、宏正自動科技陳尚仁副董事長、精材科技陳家湘董事長、Lam Research軟體和控制工程部黃忠河副總裁、TRENDnet, Inc黃培城執行長、國家中山科學研究院天弓計畫主持人黃嘉麟、FANUC產品研發部門蔡啟庚副總裁。感謝學長姐們為校發光發熱。

今年校友會還舉辦「交大愛相隨 牽手見證一甲子」活動，頒發證書給60對交大校友夫妻，皆為在交大相識、相戀的學長姐，讓交大見證了愛情發酵的時刻，學長姐攜手返校，見證交大邁入甲子年，場面感人溫馨。

此外，校方呈現校園裝置藝術，啟動自行設計控制系統的大型無人飛船，彩繪著我愛交大的英文字樣，在校慶之際於空中飄揚，吸引眾人目光；水中無人艇則在竹湖面上展示中，未來2項裝置將作為校內研究及教學之用。

校長張懋中表示，62年前校友們在台聚首，在熱心校友奔走募款及政府補助下，在博愛校區建立竹銘館，創立交大電子研究所，成為台灣科技產業發展根基，期許交大人能再創新猷；同行致遠，再創世界之光。

(中時)