交大慶在台建校60周年 盼再創新猷

交大啟動自行設計控制系統的大型無人飛船，彩繪著我愛交大的英文字樣，在校慶之際於空中飄揚。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
交大水中無人艇則竹湖湖面上展示。（徐養齡翻攝）

國立交通大學8日慶祝創校122周年暨在台建校60周年，不僅表揚10名傑出校友，別具巧思頒發證書給60對在交大相識、結婚的夫妻，並啟動自行設計的大型無人飛船及水中無人挺，象徵交大將邁入下一個新高峰。

交大表示，在台建校60年來，培育9萬多名優秀校友，在全球通訊、電子、IT產業、半導體、IC設計、文化領域皆創造許多非凡成就。今年特別頒贈10位傑出校友，包括美國加州大學爾灣分校電機系李金忠教授，瑞昱半導體研發中心林盈熙副總經理、交通部祁文中常務次長、元太科技柯富仁董事長、宏正自動科技陳尚仁副董事長、精材科技陳家湘董事長、Lam Research軟體和控制工程部黃忠河副總裁、TRENDnet, Inc黃培城執行長、國家中山科學研究院天弓計畫主持人黃嘉麟、FANUC產品研發部門蔡啟庚副總裁。感謝學長姐們為校發光發熱。

今年校友會還舉辦「交大愛相隨 牽手見證一甲子」活動，頒發證書給60對交大校友夫妻，皆為在交大相識、相戀的學長姐，讓交大見證了愛情發酵的時刻，學長姐攜手返校，見證交大邁入甲子年，場面感人溫馨。

此外，校方呈現校園裝置藝術，啟動自行設計控制系統的大型無人飛船，彩繪著我愛交大的英文字樣，在校慶之際於空中飄揚，吸引眾人目光；水中無人艇則在竹湖面上展示中，未來2項裝置將作為校內研究及教學之用。

校長張懋中表示，62年前校友們在台聚首，在熱心校友奔走募款及政府補助下，在博愛校區建立竹銘館，創立交大電子研究所，成為台灣科技產業發展根基，期許交大人能再創新猷；同行致遠，再創世界之光。

(中時)

當「抹茶」遇上「草莓」 春季限… 七葉一枝花　日月潭山區開花

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。