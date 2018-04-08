蔡齊哲連2場被KO 中信兄弟教頭點出病因

2018年04月08日 17:52 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟的蔡齊哲是備受期待的本土先發，開季就進到輪值，然而，他昨對統一獅投3.1局失5分，連續2場先發皆投不滿5局遭KO，儘管如此，中信總教練史耐德今(8日)表示，目前不會把蔡齊哲移出輪值，同時點出病因，「他(蔡齊哲)能力跟球種很好，但得更有自信。」

蔡齊哲去年選秀第四指名進中信，和王則鈞卡住中信2個本土先發名額；然而，蔡齊哲至今成績不如預期，出賽3場、2場先發，戰績0勝1敗、自責分率高達9，近2場先發挨4轟。儘管蔡齊哲2連爆，史總仍對有信心，「蔡齊哲第1場先發比昨天投得好，但也都有做得好的部分。」

史總認為，蔡齊哲投球有很好的武器，不過必須認知自己是在一軍，要投得更有自信，「無論眼前打者是誰，也要相信自己有好的能力，信心跟能力相輔相成，才會有更好的發揮。」史總透露，目前是有在牛棚跟二軍物色幾個先發人選，但暫時不會變動輪值。

熱身賽和例行賽表現有差，蔡齊哲表示，這2場狀況不差，但失投球多、也都被掌握到，導致不好的結果。為何失投多？蔡齊哲認為，是因為投得過於急躁所致，「我常投到2好球領先，就太想投好球進攻、趕快解決打者，投得有點急躁，使得球沒投到想要的位子去。」

蔡齊哲透露，針對投得太急躁，教練也有跟他溝通，經歷了震撼教育，不會選擇逃避，只想盡可能去減少失投球。對蔡齊哲而言，「站穩腳步」是他現在唯一想做到的事，儘管在一軍比賽壓力不小，但他不畏懼，「學著跟壓力當朋友，才能去跟好的選手對抗。」

(中時電子報)