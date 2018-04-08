七葉一枝花　日月潭山區開花

2018年04月08日 18:08 中時 沈揮勝

魚池鄉大雁山區，喜見數10棵七葉一枝花陸續開花。（沈揮勝攝）

七葉一枝花的輪生葉，從4、5片到超過10片都有，「七」只是名稱，代表性的數字。（沈揮勝攝）

花的特寫。（沈揮勝攝）

結出果實。（沈揮勝攝）

果實成熟。（沈揮勝攝）

卵形紅色種子。（沈揮勝攝）

知名藥用植物「七葉一枝花」，傳說可治蛇毒及瘡瘍膿腫而遭濫採日漸罕見；最近，日月潭附近大雁山區，有民眾發現數10棵且陸續綻出花朵，讓當地居民振奮並呼籲保護。有趣的是各植株葉片從4片到10片都有；專家說，「七葉」只是名稱，而非鐵律！

魚池鄉農會主任退休的大雁村長謝棟漢，對特用植物及農產作物有專門研究。他與當地知名生態解說員葉建興都說，七葉一枝花的葉序形態屬輪生葉，片數多寡有個體差異，不管是4片到11、12片，都是同一物種，取其「七」字，算是代表性意義。

謝棟漢說，高山品系甚至13、14葉都出現過。該植物在藥典中確實記載可治蛇毒，以前醫療不方便時曾被當作寶，長期遭濫採而瀕絕，能夠發現數10棵聚生，真的很難得、大家要珍惜。

葉建興則稱，現代醫療進步且方便，被蛇吻有血清可供治療，且該植物到底適合治哪種蛇毒？該怎麼使用？並非人人都懂！有問題應該盡快就醫，沒必要拿生命跟不熟悉的草藥對賭。

對於其藥性、成分，謝棟漢與葉建興都認為應以科學方法實驗分析，讓它發揮最佳效用；在科學研究結論出爐前，野生的族群應該要先保護好。

(中時)