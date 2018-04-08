林依晨不顧自己被淋濕 2暖舉護隊友被讚爆！

2018年04月08日 18:07 中時電子報 施品瑜

「零負評女神」林依晨出道以來一直給人正面、陽光形象，近日她和歐陽娜娜、張天愛、王麗坤一票女星，一起參與綜藝節目《王牌對王牌3》的錄製，其中一段她們玩輸遊戲被懲罰的橋段，網友發現林依晨為了護隊友而不顧自己被淋濕，狂讚晨神超暖心。

最新一集的《王牌對王牌3》中，林依晨和男星沈滕、歐陽娜娜、張天愛、王麗坤等人組成「機靈美少女隊」，對抗由TFBOYS王源、陳赫、沙溢等人的「睿智老男孩隊」，進行到搶答問題的環節時，「機靈美少女隊」因忘詞必須接受淋雨懲罰，雖然製作組有丟出雨傘救援，但坐在一起的林依晨、張天愛卻因手滑沒接到，林依晨此時便抓起一旁的毛巾，先是往身旁張天愛的頭上蓋，並一直舉在對方頭頂，確保張天愛不被淋濕後，自己才躲進毛巾下。

和張天愛一起接受淋雨懲罰，林依晨第一時間把毛巾舉在對方頭上。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜見張天愛沒雨傘，也貼心地幫忙撐傘。（圖／翻攝自微博）

而其實坐在另一邊的歐陽娜娜，在看到張天愛沒接到傘後，也是第一時間幫對方撐傘，自己反而淋雨濕透了，網友看到林依晨、歐陽娜娜的舉動，不斷狂讚兩人超貼心。

後來「機靈美少女隊」再答錯一題，雖然全員都接到雨傘，但沒想到製作單位在上頭動了手腳，張天愛拿到的只有一根雨傘骨架，而林依晨的則是破傘一把，但畫面中可看到，林依晨特意把傘好的一邊留給張天愛，就為了減少對方淋濕的程度，完全不顧自己會被淋濕。

畫面一播出，網友留言直誇林依晨「人美心善」、「真的超級暖的了」、「好有愛阿」、「這就是我們一直喜歡她的原因」，在網上掀起熱烈討論。

(中時電子報)