台人超愛的和牛 日本人其實不愛吃？

日本人其實不愛吃和牛？(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

日前台灣開始引進日本和牛，許多愛品嘗美食的饕客也紛紛想一嘗「日本和牛」的美味，但其實根據日本統計數據顯示，由於日本和牛價格過於昂貴，就連日本人也越來越少吃，甚至到現在完全不碰了。

根據日媒報導農林水產省做過一項統計，在日本國內消費的牛肉多半以美國及澳洲出產為主，連同其他外國地區比率超過6成。而國產的牛隻，分別有12%為乳用品種，10%為雜交品種，純種的和牛只占整體的17%。

日本統計指出日本家庭越來越少人在吃和牛。(圖/shutterstock)

飼養和牛在培養過程也相當不易，通常分為兩個時期，由不同的農家負責，「繁殖農家」會在幼牛出生後養育牠約10個月，接著幼牛會被轉移到「肥育農家」再經過20個月後便能出貨。雖然繁殖農家有4萬多戶，多屬零散經營，而且不少農家年事已高，藉著近年幼牛高漲的價格，部分人順道離開，間接影響了幼牛的供應量。

因此在零售市場上，和牛的價格亦上身不少。據農畜產業振興機構的調查，100g的和牛(「西冷」部分)的售價為1376日圓，比3年前上升了約兩成，而一班的澳洲產牛肉，100g只受400多日圓。另一方面，一般家庭也越來越少吃牛肉。總務省的「家計調查」顯示，2人以上的家庭每年購入牛肉的分量，再20年間減少了一半，反觀雞肉與豬肉，則各自上升了3成，日本政策金融公庫在七月也進行了一項調查，再2000位20至70代的受訪者之中，回答「每年只會吃幾次和牛」和「幾乎完全不吃和年牛」的，各佔約3成。

(中時電子報)

七葉一枝花　日月潭山區開花 神轎衝教會 史無前例透過和好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。