台人超愛的和牛 日本人其實不愛吃？

2018年04月08日 18:11 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前台灣開始引進日本和牛，許多愛品嘗美食的饕客也紛紛想一嘗「日本和牛」的美味，但其實根據日本統計數據顯示，由於日本和牛價格過於昂貴，就連日本人也越來越少吃，甚至到現在完全不碰了。

根據日媒報導農林水產省做過一項統計，在日本國內消費的牛肉多半以美國及澳洲出產為主，連同其他外國地區比率超過6成。而國產的牛隻，分別有12%為乳用品種，10%為雜交品種，純種的和牛只占整體的17%。

日本統計指出日本家庭越來越少人在吃和牛。(圖/shutterstock)

飼養和牛在培養過程也相當不易，通常分為兩個時期，由不同的農家負責，「繁殖農家」會在幼牛出生後養育牠約10個月，接著幼牛會被轉移到「肥育農家」再經過20個月後便能出貨。雖然繁殖農家有4萬多戶，多屬零散經營，而且不少農家年事已高，藉著近年幼牛高漲的價格，部分人順道離開，間接影響了幼牛的供應量。

因此在零售市場上，和牛的價格亦上身不少。據農畜產業振興機構的調查，100g的和牛(「西冷」部分)的售價為1376日圓，比3年前上升了約兩成，而一班的澳洲產牛肉，100g只受400多日圓。另一方面，一般家庭也越來越少吃牛肉。總務省的「家計調查」顯示，2人以上的家庭每年購入牛肉的分量，再20年間減少了一半，反觀雞肉與豬肉，則各自上升了3成，日本政策金融公庫在七月也進行了一項調查，再2000位20至70代的受訪者之中，回答「每年只會吃幾次和牛」和「幾乎完全不吃和年牛」的，各佔約3成。

(中時電子報)