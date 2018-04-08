《中時晚間快報》雷射筆影響飛安 肇事者最重可處死刑

2018年04月08日 18:45 中時電子報 綜合報導

◎雷射筆影響飛安 肇事者最重可處死刑

再用雷射筆亂射，小心嚴重後果！華航班機去年6月載著數百名乘客準備降落桃園機場時，機師發現飛機遭人用雷射筆照射，雖安全降落，但惡意影響飛安的行為引起航空界公憤。立法院日前三讀通過《民航法》修正，任何人以雷射光束照射航空器，最重可處90萬元罰金或7年以下徒刑；致人於死者，最重處死刑。

◎卡管歹戲拖棚 施明德：要逼我起來革命

教育部「卡管」手段越來越激烈，連前民進黨主席施明德都看不下去，施明德昨深夜臉書呼籲讓管中閔上任，願賭服輸，逮到辮子以後還是可以拉他下來，「大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

◎日媒：李克強5月訪日行程大致敲定

大陸總理李克強預計於5月初出席在東京舉行中日韓三國首腦會談，日本共同社引述消息人士披露，李克強訪日行程已大致敲定，除了在東京出席首腦會談外，還將在《中日和平友好條約》締結40周年的紀念活動上演講。隨後李克強將到訪北海道，計劃出席日中地方代表參加的會議，整趟行程或為3天2夜。

◎伊林品牌「Quame閨蜜瑰蜜」 林利霏、夏如芝當形象大使

伊林品牌「Quame閨蜜瑰蜜」新品上市，推出全新「伊萊恩養髮系列」藝人林利霏、夏如芝擔任形象大使，拍攝廣告影片、形象照。第1次拍洗髮精廣告，拍攝當天寒流來襲，她們只穿露肩平口洗頭，冷到發抖，林利霏產後掉髮嚴重、夏如芝頭髮常需要做造型，頭髮受損嚴重，2人相當重視洗髮精的養髮和健髮功能，因此成為最適合「伊萊恩養髮系列」形象大使。

(中時電子報)