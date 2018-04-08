負債多到無力承擔？ 海軍少校燒炭身亡

2018年04月08日 18:49 中時 程炳璋

胡姓少校就將車停在家門口，然後在車內燒炭自殺。（程炳璋翻攝）

台南市善化區胡厝里1名胡姓男子7日晚間用餐後外出未回，家人8日上午約10時就在自家門口的汽車內發現他燒炭身亡，留下一封遺書稱「負債多到無力承擔」，警方調查死者身分竟是高雄海軍陸戰隊的少校，清明連假返鄉過節，突然輕生尋短，家人也不知他有債務問題，檢警將再約談親友釐清案情。

「負債多到無力償還，不孝子絕筆！」純樸的善化區胡厝里8日發生一起燒炭自殺案件，死者胡男職業是軍人，還是號稱「高山低頭、海水讓路」的海軍陸戰隊軍種，官拜少校，因為債務負擔，竟選擇輕生，斷送39歲年輕生命。

胡男是長子，父親已過世，家中除了母親，還有一個弟弟，胡男年輕時就讀軍校，個性單純的他，一路升到少校，現在高雄海軍任職。

胡男在清明連假放假返鄉，家人未發現異樣，7日晚間他用完餐即出門未歸，家人8日上午就在門口自用轎車內，發現他已氣絕在後座，副駕駛有盆木炭，趕緊報警。

「兒子不孝，先走一步，你要好好照顧自己，不要傷心…」警方查看命案現場無外力侵入，發現胡男留下一張寫滿紅字的遺書，透露是債務問題輕生，遺書開頭就先安慰母親。

有親友質疑，部隊的少校月薪起碼7萬，為何會有龐大債務負擔？認為胡男可能是受到朋友慫恿，以債養債，直到利息無法負擔又不知如何解決，才走向不歸路。警方表示，胡母從頭到尾都不知兒子有債務問題。

檢警相驗後，初步排除他殺，決定將再約談他的女友與親人，釐清自殺死因。

胡男是長子，父親已過世，家中除了母親，還有一個弟弟，胡男年輕時就讀軍校，個性單純的他，一路升到少校，現在高雄海軍任職。

胡男在清明連假放假返鄉，家人未發現異樣，7日晚間他用完餐即出門未歸，家人8日上午就在門口自用轎車內，發現他已氣絕在後座，副駕駛有盆木炭，趕緊報警。

「兒子不孝，先走一步，你要好好照顧自己，不要傷心…」警方查看命案現場無外力侵入，發現胡男留下一張寫滿紅字的遺書，透露是債務問題輕生，遺書開頭就先安慰母親。

有親友懷疑，胡男生性單純，可能是受到朋友慫恿，以債養債，直到利息無法負擔又不知如何解決，才走向不歸路。警方表示，胡母從頭到尾都不知兒子有債務問題。

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