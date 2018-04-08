公主郵輪接力登台　量身打造主題航程

2018年04月08日 18:57 中時 張穎齊

國際知名豪華郵輪「公主郵輪」今年將首度派遣3艘豪華郵輪抵台，8 日由旗下榮獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的「盛世公主號」打頭陣，光臨基隆港。（張穎齊攝）

國際知名豪華郵輪「公主郵輪」今年將首度派遣3艘豪華郵輪抵台，8 日由旗下榮獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的「盛世公主號」打頭陣，光臨基隆港。（張穎齊攝）

國際知名豪華郵輪「公主郵輪」今年將首度派遣3艘豪華郵輪抵台，8 日由旗下榮獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的「盛世公主號」打頭陣，光臨基隆港，貴賓們也紛紛出席參與這場盛事。（張穎齊攝）

國際知名豪華郵輪「公主郵輪」宣布，今年將首度陸續派遣3艘豪華郵輪抵台，今（8） 日由旗下榮獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的「盛世公主號」打頭陣，開始2018台灣航季，交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌也紛紛到場慶祝，顯示台灣遊輪市場逐漸蓬勃發展的盛況。

公主郵輪耕耘台灣市場已屆滿5年，繼去年完成49條航次後，今年更首度以3艘豪華郵輪接力抵台，而盛世公主號在去年首航基隆港後，今（8） 日2度蒞臨，此外「太陽公主號」與「鑽石公主號」也將在今年陸續抵台。

公主郵輪台灣行銷總監陳欣德表示，公主郵輪深諳台灣消費者的習性與喜好，除了針對亞洲市場調整適合的行程規畫和設施安排，盛世公主號更以春、夏季賞花主題打響台灣航季第一炮，帶領賓客前往日本廣島、九州等季賞花，打造有主題性的遊輪旅遊。

台灣港務公司指出，今年航季共計吸引了15萬4000名旅客人次，其中便以盛世公主號占了一半的航次，而盛世公主號重達14.3萬噸、載客量達3560人，預計基隆港單日出入境最高可上看8000人。

「絕對是今年最值得一試的遊輪旅遊！」陳欣德說，盛世公主號是公主郵輪第1艘專為亞洲市場打造的旗艦遊輪，船上有提供中文服務，且還有融合華人的飲食，有米其林一星主廚推出的台、粵餐廳，還有豪華KTV、水舞秀、露天電影院等。

公主郵輪是全球第3大郵輪品牌，擁有以創新設計聞名的17艘現代遊輪，提供餐飲、娛樂與休閒等方面的服務，每年更帶領超過200萬名賓客，提供3天至114天往來全球超過360個目的地與超過150個遊輪行程，此次進軍基隆港，更帶動台灣郵輪市場的繁榮。

(中時)