岡山網球場未來使用規劃 邱志偉力爭後續整修經費

2018年04月08日 18:57 中時 林雅惠

位於國軒路上旁的岡山網球場，因105年國軒路拓寬，臨路那一側的網球場地因而配合道路工程施作退縮，球友們便逐漸轉往其它場地，使用率愈來愈低，現已呈閒置狀態。原先提供岡山網球協會使用，現在則是橋頭國中代管。立法委員邱志偉曾邀集教育部體育署、高雄市體育處及橋頭國中等共同會勘，除了請橋頭國中對網球場內外加強維之外，也針對如何活化提出構想。

邱志偉表示，岡山網球場鄰近棒球場，棒球場賽事頻仍，單單106年度舉辦了15項大型賽事，平常也是三級棒球的日常練習場地，可考慮順勢整建為「簡易棒球練習場」，成本低，工期短，和週邊棒球場地連成一氣，惟尊重相關體育單位的意見，一旦定案，將極力地向教育部體育署爭取列入前瞻基礎建設專案補助，使岡山地區能成為我國棒球人才培育中心及國際比賽的重鎮。

岡山地區是高雄市棒球選手培育的搖籃，三級棒球隊勁旅就在岡山地區，分別是：青棒的高苑工商、青少棒的橋頭國中、少棒的壽天國小。全國知名的旅美大聯盟投手陳偉殷及中華職棒眾家球星選手，不乏出自於橋頭國中、高苑工商等棒球名校。日前立委邱志偉邀集高雄市體育處討論岡山國際棒球村的後續推動情況，討論去年底甫完成之「岡山國際棒球村新建評估計畫」。評估報告建議：在短、中程規劃方面，應整修現有簡易棒球場，以符合外國球隊移地訓練使用，所需費用為4,858萬元，市府經費捉襟見肘，邱志偉正積極向中央爭取。

(中時)