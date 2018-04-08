怎麼研究聯聚的房子？建築同業老闆自己買來住

2018年04月08日 19:08 中時 盧金足

聯聚建設董事長江韋侖認為獨樂樂不如眾樂樂，遍搜世界各國骨董、字畫、東西方藝術品，博物館館藏級收藏品與住戶分享。（盧金足攝）

牆上的藝術品以博物館規格收藏，設計安全距離的玻璃角度加上防護，講究細節到極致。（盧金足攝）

聯聚建設每棟大樓的館藏珍寶，增添聯聚社區的價值，一進門廳就見到迷人的風景。（盧金足攝）

「聯聚泰和大廈」收藏品古今中外，猶如一棟博物館。（盧金足攝）

車道口採用一貫的金炫紅銅，令住戶驚喜，車道門配置頂級飛梭門，進出安全性高。（盧金足攝）

「聯聚泰和大廈」規畫撞球、桌球和手足球，為全齡化的運動設施，讓家人更有活力。（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖被譽為台中豪宅一哥，也身負「一個好的地產開發商，是可以改變城市的面貌！」重任。（盧金足攝）

台中豪宅一哥的聯聚建設，成立24年來，平均兩年推一案，新完成的第12棟建築「聯聚泰和大廈」，傳承每一棟建築在地基階段時，都會放入一支古稻穗，這個特別的心意，源於聯聚建設董事長江韋侖，在長城玉門關取得漢朝時期的稻穗，當時這種稻穗與糯米一起被使用於建築，聯聚團隊在興建過程牢記這項歷史傳承，也讓建築同業好奇想看看「聯聚房子蓋得好，到底好在那裡？」乾脆自己買來當住戶，從生活中好好研究。

從預售到成屋，房子蓋好了，交屋時眼見為憑，如何超越客戶的期待？聯聚建設總經理王于娟表示，這就是生活體驗，從自己是使用者的角色設想，才可以賦予建築生命與價值，從旁觀察，這樣的作法一直是聯聚的DNA精神。

江韋侖也力行這樣的理念，入住自家蓋的房子，而且熱愛旅行、收藏藝術品的江韋侖認為，獨樂樂不如眾樂樂，遍搜世界各國骨董、字畫、東西方藝術品，博物館館藏級收藏品，在每棟大廈各個角落空間與住戶分享，讓每處轉彎都是驚喜，7期豪宅林立，聯聚建設每棟豪宅建案，猶如打造一棟棟由點成面的美術館。

「檢視聯聚房子的撇步，不能老是以拜訪朋友一探究竟！」一名品牌建商不諱言，聯聚建案蓋得好，賣得好，服務住戶的細節還是要親身體驗，不惜斥資買一戶來住，長時間專注從居住空間品質和公共設施規畫，當成樣品來研究，雖是大手筆置產，但他坦言心得是「獲益良多！」軟硬體全部到位，企業的精神所在。

王于娟說，新落成的「聯聚泰和大廈」建築外觀承襲新古典風格，96支列柱展現氣勢，廊道天花，以黃銅及水晶石呈現，蝠門象徵福到，美不勝收， 鎮宅之寶HERMES，創作時期為17世紀，是希臘神話中的商業之神、旅行者之神，不僅商人、旅行者的守護神，也是泰和主人守護神。

聯聚建案有建築同業入手，不只台中，連南部都有建商買聯聚房子來「抽絲剝繭」，聯聚建案推出後，與時俱進更新，從2011年「聯聚方庭大廈」游泳池開始採用最新科技銅銀離子過濾系統，取代傳統加氯殺菌系統，不僅不會有異味，長期下來不會造成皮膚傷害。

王于娟強調，為了住戶的健康，2011年前落成的社區如有意願更換成銅銀離子過濾系統，聯聚建設贊助社區一半工程費用，設想周到的售後服務只為帶給住戶更加舒適、健康的生活品質。

「很少有建商願意再花經費來提升已完工交屋數年建案的設備！」仲介業者表示，聯聚著重於只要是對客戶有益的，可能滿足客戶，超越客戶的期待，這種口碑對頂端的購屋客層很有說服力，讓聯聚的住戶住的自在安心，又有面子。

江韋侖說，聯聚一條龍式服務觀念，從銷售無委外、長久性服務中心、更成立建商不會想做的物業管理，聯聚從第一棟大廈開始便成立物業管理及特勤保全服務系統，迄今該系統已近200人，專為聯聚社區服務，交屋才更是責任的開始，這樣的態度讓所有聯聚的住戶都放心。

(中時)