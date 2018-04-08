攀爬龍騰斷橋古蹟後空翻　苗縣文觀局追查責任

男子利用橋柱做出後空翻動作。（陳慶居翻攝）

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男子徒手攀爬龍騰斷橋站上橋站突出物。（陳慶居翻攝）
另在仿地景之間，做出空翻玩命動作。（陳慶居翻攝）

耍帥、玩命還是破壞古蹟？最近在YouTube和臉書社群，流傳一段疑似韓姓男子前往苗栗縣三義鄉知名的龍騰斷橋，下手攀爬橋柱，並在仿地景做出後空翻等危險動作。龍騰斷橋是見證1935年中部大地震留下的縣定古蹟，苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，實地了解如有破壞跡象，將依文化資產保存法究辦。

有網友從流傳影片，點出署名「螞蟻跑酷」當事人，疑似是中華民國跑酷協會的韓姓C級教練。林彥甫表示，從影片尚難斷定對古蹟是否造成破壞，已指派文資科人員周一前往了解，一旦有毀損即依法查辦，他也呼籲遊客不要有類似行為。

這段全長約3分鐘的影片，拍攝韓姓男子前往龍騰斷橋後，不是拍照留念，更不是好好觀賞斷橋古樸之美，他倒是刻意展現自己靈活方彈跳功力。一下徒手攀上橋柱站上突出水泥塊，隨後往下滑到地面，遇驚險瞬間，自己不禁咋舌，並說嚇了一跳。

他除了反覆多次利用橋墩做出後空翻的動作之外，還在磚砌的仿地景，大膽的做出危險的空翻動作，許多看過影響的網友，似乎也紛紛為他捏把冷汗，當然也引來撻伐。

苗栗縣政府文觀局表示，龍騰斷橋舊名為魚藤坪斷橋，曾在1935年中部大地震中被震垮，1999年再被震斷一支梁柱上端，不論台灣鐵道歷史或建築技術，都別具歷史價值，更是今年中即將推出的鐵道自行車沿線亮點之一。

(中時)

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