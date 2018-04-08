影》不符消防法規 萬國戲院拆招牌歇業

萬國戲院曾是嘉義縣唯一一間還在放電影的戲院。（呂妍庭翻攝）

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萬國戲院曾是嘉義縣唯一一間還在放電影的戲院。（呂妍庭翻攝）
在眾人惋惜聲中，萬國戲院的招牌傍晚拆下，再度走入無限期歇業的日子。（呂妍庭翻攝）
在眾人惋惜聲中，萬國戲院的招牌傍晚拆下，再度走入無限期歇業的日子。（呂妍庭翻攝）
不符消防法規 萬國戲院拆招牌歇業

嘉義縣大林鎮萬國戲院曾歇業20年，在職業軍人江明赫推動下，6年前重生復出，成嘉義縣唯一還在播放電影的戲院，卻因不符消防法規，今8日傍晚在眾人惋惜聲中拆下萬國戲院招牌，再次吹熄燈號走入歷史，不過嘉義縣文化觀光局也釋出轉圜，表示明9日就會針對萬國戲院啟動文化資產保存程序，召開文化資產指定登錄審議委員會。

萬國戲院6年前重新點燈，在江明赫用心經營下，老戲院知名度大增，更成為大林鎮最知名景點，3月份萬國戲院未通過消防檢查，在所有權人同意下，江明赫3月13日提報歷史建築登錄，文觀局15日派員進行現勘，欲透過文化資產途徑替老戲院解套，只是在此之前，因50萬消防設備籌措不易，江明赫決定讓萬國戲院先畫下休止符。

嘉義縣文化觀光局長許有仁也出席見證招牌拆掉一刻，許有仁說，萬國戲院是在地文化能量的具體展現，如通過歷史建築登錄，得依文化資產保存法26條之規定，「為利歷史建築之修復再利用之需，不受消防法及相關法規全部或一部之限制」，並向文化部文化資產局爭取相關經費，協助萬國戲院進行修復及再利用計畫，著手因應計畫檢討，以取得使用許可，期待透過文化資產保存途徑，協助地方文化工作者能在無後顧之憂的環境下推廣在地文化，營造出獨特的「大林慢城」氛圍。

(中時)

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