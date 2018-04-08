池端玲名遇新木優子 當起國文小老師

池端玲名在影劇圈、時尚圈都有好成績。（碧麒沃客提供）

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名模演員新木優子（右）與池端玲在同場時尚活動相遇。（翻攝新木優子IG）

日本名模演員池端玲名來台發展4年，發過中文EP，並在電影、戲劇上嶄露頭角，同時活躍在台、日兩地時尚圈，已經連續4年獲日本最大時尚秀「東京女孩盛典TGC」（Tokyo Girls Collection）邀請走秀，她今年3月底獲邀至日本橫濱會場擔任走秀嘉賓，巧遇新生代名模演員新木優子。

在後台相見歡的池端玲名及新木優子，去年因為合拍新戲而成為好友，認識1年多幾乎靠著傳簡訊講電話維繫友誼，而新木優子雖然沒有來過台灣，但常關注台灣時事新聞，得知前陣子花蓮大地震，想說些為台灣花蓮的受災民眾打氣加油的話，還特地寫下日文拜託池端玲名翻成中文，在自己的社群網站上用中、日文寫下祈禱文。

另外，預計在今年五月底發行新中文單曲的池端玲名，最近也忙著進錄音室錄音，距離上一張中文EP已經有3年時間，除了自掏腰包找歌唱老師特訓一個月外，也開始重新練習中文發音及寫詞，她透露說：｢這次將挑戰輕快的曲風新歌，也會加入一點舞蹈元素進去，希望到時候給大家耳目一新的感覺！」

而戲劇、錄音兩頭燒的池端玲名，得在日本邊尬戲邊練中文，然後趁空檔再飛回台灣錄音，往返台日兩地頻繁儼然如空姐的她苦笑說：｢開春就像小蜜蜂忙個不停，不過越忙越好，這樣我戰鬥力越強！」

(中時)

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