亞洲遊輪市場正夯！2018盛世風潮席捲台灣基隆港

2018年04月08日 19:36 中時 徐力剛

荷美集團專業服務暨首席財務長執行副總裁安東尼‧考夫曼（圖左）與臺灣港務公司基隆港務分公司總經理劉詩宗（圖右）共同見證盛世首航。（圖片提供／公主遊輪）

2018公主遊輪旗下3艘遊輪相繼來台，整年度共52航次。（圖片提供／公主遊輪）

公主遊輪今日舉辦「2018盛世公主台灣首航」記者會，活動中荷美集團專業服務暨首席財務長執行副總裁安東尼‧考夫曼（Tony‧Kaufman）與新任亞太區商業營運資深副總裁史都華‧艾里森（Stuart‧Allison）親臨現場，為2018台灣母港航線揭開序幕。

目前台灣郵輪市場3強鼎立，由公主遊輪、歌詩達郵輪及麗星郵輪各據一方山頭，以基隆或高雄為母港出航。公主遊輪（藍寶石公主號）繼去年完成49條航次，2018三艘遊輪（盛世/太陽/鑽石公主號）相繼來台接力，整年度達到52航次（含包船），其中旗艦級遊輪盛世公主號整個航季預計可搭載15萬4千名旅客，約佔公主遊輪台灣航季全年一半航次。

史都華‧艾里森指出，公主遊輪看好亞洲市場，近年積極投入大量資源，盛世公主號總噸位達14.3萬噸、載客數3560人，預計基隆港單日出入境最高上看8000人次。因應大量旅遊人潮所需，更與基隆港務公司合作升級設備，包括擴充移民署櫃檯、擴建行李空間、優化出入境動線、提升港埠設施與通關效率，提供旅客更加便利旅遊服務。

海上也能大啖美食，盛世公主號匯聚3大名廚同台較勁，「海上盛世 米其林星廚盛宴」將於5月5日至8日隆重登場，找來陳辰朗（Richard Chen）、艾曼紐爾‧雷諾（Emmanuel‧Renaut）及義大利名廚製作手工披薩，追求舌尖上極致體驗。

★2018「盛世公主號」航程：

●沖繩4天，4/8、4/21、4/28、5/5、5/19、6/16、6/30

●石垣4天，5/12、6/9

●沖繩、石垣島5天，4/17、4/24、5/1、5/8、5/15、5/22、5/26、6/5、6/12、6/19、7/3

●高知、鹿兒島 6天， 7/7

●高知、廣島、鹿兒島7天，4/11

●鹿兒島、廣島、宮崎7天，5/30

●高知、宮崎、鹿兒島、長崎8天，6/23

(中時)