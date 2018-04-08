內行人都吃它！員工推西堤必點Top4「每口都在噴肉汁」

西堤牛排哪些最好吃？最近有店員佛心來揭密。（圖／翻攝自Dcard）

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中時電子報
廖宇綺、編輯/

西堤牛排是許多人過節慶生會去的地方，陪伴著不少人一起長大，雖然現在餐廳的選擇越來越多，但仍有死忠愛好者經常去享用美味的餐點，不過在所有的套餐選擇中，哪一種是最值得一試的呢？最近就有西堤的內部員工在社群網站Dcard分享，在四種價位的套餐中最推薦的選擇，如果你過去沒吃過，不妨可以試試！

▍1、精選套餐-義式丁骨豬排（518元） ▍

在價格最低的精選套餐中，店員最推薦可以點這道，上面塗的是特製燒烤醬，附上一個檸檬角，因為偏甜所以配檸檬非常解膩，口感算是比牛排更值得吃的一個，非常推薦不吃牛的朋友一定要吃吃看。如果拿到肉真的很少的，也可以跟服務員反應，會再幫你補上一塊。

顆星（@a85122002）分享的貼文 張貼

▍2、經典套餐-香煎鴨胸（568元） ▍

店員大讚這道是「客人點膳率第一名」，整塊的大鴨胸搭配甜甜的櫻桃紅酒醬，一切下肉汁會噴發，建議是9分熟就好，會保有粉紅色肉質，吃起來有點像北京烤鴨的緊實口感，搭配外皮的酥脆，相當好吃。

大城市_小吃貨Debbieeeeeeee🙋（@_____1123_____）分享的貼文 張貼

▍3、金賞套餐-戰斧豬排（860元） ▍

戰斧豬排是整隻帶骨的豬排，上頭淋有特製醬汁，肉質相較於丁骨豬排軟嫩很多，整個吃下來10OZ保證會飽，還會再搭配一個五味冷醬，吃起來真的會覺得「幸好我有點戰斧」。

Florrie Huang（@florrie0607）分享的貼文 張貼

▍4、金賞套餐-肋眼牛排（890元） ▍

最後則是巨無霸，也是最貴的一道，香氣逼人，肉質比原塊還要軟，在牛肉裡面軟嫩僅次於菲力，搭配配菜洋蔥碎一起吃，每一口都在噴肉汁，非常推薦有錢有食量的人真的該點點看，前提是不怕吃到油花。

(中時電子報)

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